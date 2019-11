Danskerne skrider stadig fra p-bulerne

Meget tyder på, at vi kæmper med at være ærlige, når det handler om parkeringsbuler. En ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring, viser, at fire ud af ti danskere har fået en eller flere parkeringsskader inden for de seneste tre år. Kun i ni procent af tilfældene er der nogen, som har taget ansvar for skaden.

Det oplyser Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

- År efter år kan vi desværre konstatere, at der stadig er alt for mange, der får de her fuldstændig unødvendige parkeringsskader. Og det er simpelthen ikke godt nok, at størstedelen stadig ikke giver sig til kende, når de er kommet til at ramme en anden bil, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring, i pressemeddelelsen.

Hos Gjensidige bliver der anmeldt flere end 8000 p-skader om året, hvilket gør det til den mest hyppige bilskade, og gennemsnitsprisen for en parkeringsskade ligger i omegnen af 10.000 kr.

I undersøgelsen tilkendegiver 91 procent af de adspurgte, at der ikke var efterladt kontaktoplysninger, da deres bil fik en parkeringsskade. Samtidig svarer hele 97 procent af de adspurgte 'nej' til, om de inden for de seneste tre år har lavet en skade på en bil og forladt stedet uden at efterlade kontaktoplysninger.

Trængsel i denne tid

November og december er ifølge Gjensidige Forsikring sædvanligvis de måneder, hvor flest biler får buler på parkeringspladsen.



- Black friday, jul og januarudsalg er alle ting, der får bilisterne til at besøge indkøbscentrene. Det betyder derfor mere trængsel på parkeringspladserne og flere skader. Det er vigtigt, at folk er ekstra opmærksomme i disse måneder, hvor der ofte er kamp om parkeringspladserne, siger Henrik Sagild.

Gjensidige Forsikrings undersøgelse er ikke den eneste, som viser, at danske trafikanter er særdeles dårlige til at efterlade kontaktoplysninger. Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt viste en undersøgelse foretaget blandt 723 bilejere af Autobutler, at 88 procent har oplevet at få deres bil beskadiget af en anden bilist, mens den var parkeret. I hele 93 procent af tilfældene er det endt med, at skadeforvolderen er stukket af fra skaden uden at efterlade kontaktinformationer.

Hvis vi overværer en anden stikke af fra en parkeringsskade, vil mange ifølge undersøgelsen for Gjensidige Forsikring vælge at notere bilens nummerplade og efterlade en seddel til ejeren af den skadede bil. 25 procent vil desuden både notere nummerplade og ringe til politiet.

