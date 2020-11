Danskerne smutter fra p-bulerne: - Det er under al kritik

Et øjebliks uopmærksomhed er alt, hvad der skal til, for at lave en skade på en anden bil i forbindelse med parkering.

Mere end hver tredje dansker har ifølge en ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring oplevet at få skader på deres bil, mens den holdt parkeret.

Men det er et fåtal, som kom ud til en seddel med kontaktoplysninger.

Det skriver Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

I langt de fleste tilfælde er det således svært at finde ud af, hvem der skal holdes ansvarlig for skaderne. Undersøgelsen viser nemlig, at der i ni ud af 10 af tilfældene ikke er efterladt en seddel eller andet, der kan oplyse om, hvem der har forårsaget skaden.

- Det er selvfølgelig under al kritik, at så mange ikke giver sig til kende, hvis de er kommet til at lave en skade på andres biler, og det ikke mindst er en meget ærgerlig situation for dem, der bliver påvirket af det, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige, i pressemeddelelsen.

En gennemsnitlig parkeringsskade koster ifølge selskabet mellem 10.000 og 15.000 kr. at få udbedret.

Sådan dækker forsikringen

Risikoen for at få en parkeringsskade på bilen kan i denne tid være ekstra stor.

I vinterhalvåret stiller mange nemlig cyklen i skuret for i stedet at sætte sig i bilen, og det medfører både trængsel på vejene og højsæson for parkeringsskader, lyder meldingen fra Gjensidige.

- Når vi nærmer os Black Friday og julehandlen, kommer der ofte trængsel ved indkøbscentre og butiksgader, og det giver hvert år en stigning i antallet af parkeringsskader i forhold til resten af året. Og parkeringsskaden er i forvejen den hyppigste skade på biler, vi ser i Gjensidige, siger Henrik Sagild.

En åbenlys grund til, at så mange ikke sætter en seddel med kontaktoplysningerne, kan være, at man ikke har opdaget, at man har lavet skaden. En anden grund kan være tvivl om, hvordan forsikringen dækker, som får folk til at køre fra 'regningen'. De danske forsikringsselskaber dækker ofte lidt forskelligt, men i udgangspunktet er der to forsikringer, der kan komme i spil.

Kaskoforsikringen dækker skader, man har fået på egen bil, hvis den skyldige ikke har givet sig til kende. Har man ikke en kaskoforsikring til sin bil, må man selv betale udgifterne til reparation af bilen.

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker, hvis man laver en skade på en anden persons bil.

Derudover kan der i nogle forsikringer være en selvrisiko. Selvrisikoen er det beløb, der bliver trukket fra udbetalingen. Hvis det koster 3000 kroner at få repareret bilen, og man har en selvrisiko på 2000 kroner, får man dækning på 1000 kroner.

