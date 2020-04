Danskerne storkøber elbiler: Ikke set i fem år

Flere og flere danskere køber elbiler.

I marts 2020 har 1114 nye elbiler fået asfalt under dækkene, hvilket er mere end en fordobling i forhold til marts 2019, der bød på 530 nye elbiler.

Der er ikke kommet så mange nye elbiler på vejene på én måned siden december 2015, som var den sidste måned, inden afgiftsindfasningen trådte i kraft. Her blev der solgt 1554 elbiler.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

- Det er positivt, at salget af elbiler fortsætter ufortrødent i marts måned, men udviklingen kommer ikke af sig selv. Covid-19 situationen kommer til at sætte sit præg også på salget af elbiler i fremtiden. Forhåbentlig kommer den nuværende krise ikke til at kaste skygger over de helt nødvendige langsigtede rammevilkår og det politiske arbejde, som er helt afgørende for den grønne omstilling, siger Gunni Mikkelsen, som er direktør for De Danske Bilimportører.

Trods en stigende salgskurve er det stadig de fossildrevne biler, der har de altdominerende markedsandele. Det går dog fremad med salget af elbiler. I marts 2020 stod elbilerne for 7,3 procent af nyregistreringerne - til sammenligning udgjorde elbiler 2,4 procent af de nyregistrerede personbiler i hele 2019.

Salgstallene falder

Kigger man på det generelle salg for marts måned 2020, så har coronavirussen ramt bilsalget, selvom det endnu ikke direkte kan aflæses i salgstallene for marts.

Der er i marts 2020 kommet 15.184 nye personbiler ud på vejene, hvilket er 1,2 procent færre end i februar måned, men da de aktuelle tal for marts 2020 er de faktiske leveringer af biler, kan cornonavirussens påvirkning endnu ikke aflæses. Kunderne modtager nemlig stadig de biler, som de har bestilt.

Grunden til, at nedgangen i salget ikke til fulde kan ses endnu, er, at der er en forsinkelse i forhold til de nye kontrakter, som indgås med kunderne. Det skyldes en varierende leveringstid på bilerne,hvor nogle kunder får bilen få dage efter bestilling, mens andre biler har længere leveringstid.

Hvor det leverede antal biler endnu ikke for alvor er faldet, forventer De Danske Bilimportører, at coronavirussens effekt vil kunne aflæses i de kommende måneders bilsalgstal.

- På nuværende tidspunkt er det vores vurdering, at antallet af nye kontrakter i marts er faldet med 40-60 procent, om end noget forskelligt for de enkelte kundetyper. Vores forventning til den kommende måned er en lidt lavere ordreindgang, også grundet påsken, og det vil resultere i betydelig lavere salgstal (leveringer) i de kommende måneder, skriver de i pressemeddelelsen.

