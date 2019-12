Danskerne tager for mange chancer i trafikken

I fjor mistede 171 personer livet i trafikken på danske veje, og nu har Vejdirektoratet i en ny rapport analyseret dødsulykkerne i 2018.

Vejdirektoratets analyse viser, at i 26 procent - mere end hver fjerde - af dødsulykkerne i 2018 var chancebetonet kørsel årsagen til, at ulykken skete. Chancebetonet kørsel dækker over, at man bevidst accepterer risici eller tager en chance, når man færdes i trafikken. Det kan også gælde hasarderet kørsel.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Når vi føler os trygge i trafikken, er vi mere tilbøjelige til at være uopmærksomme og tage chancer. Vi stiller på radioen, tager en tår kaffe og fjerner øjnene fra vejen i flere sekunder. Vi kører måske også lidt for tæt på bilen foran eller sætter farten for meget op. Det har stor betydning for, om ulykken sker, og hvor alvorlig den bliver, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, i pressemeddelelsen.

Oftere mænd

Endnu engang er ulykkesstatistikker dårlige nyheder for mandlige trafikanter, og i 2018 var 71 procent af de dræbte i trafikken mænd. Der er nogle forskelle på mænd og kvinders transportvaner. Mænd kører flere kilometer, som førere af personbiler, og kvinder er oftere passagerer i personbiler. Derudover kører kvinder flere ture på cykel, mens mænd cykler længst. Men forskellene i vaner, kan ikke udelukkende forklare, at mænd er så overrepræsenterede i dødsulykkerne i trafikken, lyder det fra Vejdirektoratet.

- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at mænd generelt bliver involveret i markant flere trafikulykker end kvinder, selvom de kun færdes en smule mere i trafikken. Det lader altså til, at kvinder kører mere sikkert, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Selvom størstedelen af bilisterne altid bruger sele, når de kører, så viser analysen af dødsulykkerne blandt andet også, at mindst 25 procent af de dræbte bilister i 2018 ikke brugte sele.

- De gode råd virker stadig, når det kommer til at undgå alvorlige ulykker i trafikken: Spænd selen, orientér dig om andre i trafikken, overhold fartgrænsen og kør aldrig i påvirket tilstand, siger Marianne Foldberg Steffensen.

- Egoistisk

Transportminister Benny Engelbrecht kalder Danmark for et af de 'allerbedste' lande i verden, når det handler om færdselssikkerhed, men understreger samtidig, at Vejdirektoratets rapport viser, at for mange fortsat dør på danske veje.

- Uopmærksomhed bag rattet er meget egoistisk og farligt - ikke bare for bilisten selv, men også for andre trafikanter på vejene. Derfor giver det også nu både en bøde og et klip i kørekortet, hvis man som bilist bruger for eksempel håndholdt mobiltelefon, mens man kører bil. Kørsel i påvirket tilstand er også fuldstændig uacceptabelt, siger Benny Engelbrecht.

- Derfor vil jeg bede Færdselssikkerhedskommissionen om at se på, hvad vi kan gøre for at nedbringe antallet af personer, som kører spiritus- og narkokørsel, siger han.

