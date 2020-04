Danskerne tolererer ikke fartbøller

I denne periode med nedsat trafik på vejene på grund af coronavirus er der alt for mange bilister, der kører for stærkt, lyder det fra Rigspolitiet.

En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at et meget stort flertal af danskerne mener, at fartoverskridelserne er uacceptable.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Både Vejdirektoratet og politiet har målt en højere hastighed på vejene. Blandt andet oplyser politiet, at andelen af vanvidsbilister er firedoblet.

- For høj fart er en af de største dræbere, som vi har i trafikken, og uanset om der er meget plads på vejene eller ej, så gælder hastighedsgrænserne stadig, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

- Skaber utryghed

I undersøgelsen, som Plan Gruppen har gennemført for Rådet for Sikker Trafik blandt 1126 bilister, svarer et meget stort flertal, at det ikke er i orden at køre for stærkt på vejene.

Otte ud af ti kalder det 'meget uacceptabelt' eller 'uacceptabelt', når bilister overskrider hastighedsgrænserne med mere end 30 procent.

- For høj fart øger risikoen for ulykker, og det skaber utryghed i trafikken, når nogle bilister vælger at køre for hurtigt. Ud over at man selv og andre kan komme til skade, så kan det også medføre, at man kommer til at lægge unødige belastninger på det i forvejen pressede sundhedssystem, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Hvis der sker noget uventet, har farten en enorm betydning for, hvor alvorlig ulykken og skaderne bliver. Undersøgelser fra Vejdirektoratet viser, at der er for høj fart involveret i omkring fire ud af ti dødsulykker i trafikken.

I en undersøgelse, som Epinion sidste år gennemførte for Rådet for Sikker Trafik, svarede 86 procent af danskere, at de oplever, at der bliver kørt for stærkt i deres nærområde.

