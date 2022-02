Danskerne ved ikke dette om deres biler

I dag er nye biler kørende supercomputere, som kan alverdens fede ting, der gør kørsel og hverdagene lettere. Det betyder imidlertid også, at nye biler høster store mængder data om deres brugere.

Selvom mange måske allerede er klar over det, er det de færreste danskere, der er klar over, hvem der bruger de mange data og hvordan.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Stoler ikke på det

I en ny stor undersøgelse om europæernes kendskab til bilers dataindsamling, som bilklubbernes paraplyorganisation, FIA Region 1, står bag, har 1145 adspurgte danskere tilkendegivet, at de ikke stoler på, hvad bilfabikkerne bruger dataen til.

Ni ud af ti af de danske bilister har således ikke tiltro til, at de har kontrol over de data, bilerne indsamler, mens hver anden ikke ved, at bilproducenterne kan tjene penge på bilisternes data.

75 procent afviser overhovedet at have givet tilladelse til, at deres bil må dele data med bilproducenten eller andre.

Undersøgelsen kommer i forlængelse af, at EU-Kommissionen sidst i februar forventes at fremlægge forslag om en såkaldt ’Data Act’, der er en tværgående lovgivning, som skal sikre rammerne for indsamling og brugen af data i EU.

- Moderne biler indsamler i dag enorme mængder data. Ikke bare om bilerne, men også om bilisterne. Faktisk er bilindustrien en af dem, som høster flest data i verden. Det er lige fra uskyldige data om bilens tilstand til mere følsomme data, der samles igennem for eksempel bilers infotainmentsystem, eller når man kobler sin smartphone til. Også her kan der ske en udveksling af data, som mange ikke er opmærksomme på. Det kan være kontakter, beskeder eller opkaldshistorik, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.

- Vi ved, at der sker en stor indsamling af data i moderne biler. Men præcis hvilke data der er tale om, og hvordan bilproducenterne bruger og deler dem, er for forbrugerne umuligt at få indsigt i, siger han.