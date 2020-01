Danskernes biler skal undersøges: - En uheldig udvikling

Har den milde vinter fået danskerne til at spare vinterdækkene, og er ejere af erhvervsbilerne blevet endnu dårligere til at sætte vinterdæk på deres køretøjer?

Det undersøger repræsentanter fra Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen i uge 4 og 5 på en lang række parkeringspladser i Danmark.

Det oplyser Dækbranchen Danmark i en pressemeddelelse.

Repræsentanterne vil se nærmere på dækkene på de danske biler, for selv om vinteren er mild, er vinterdæk stadig det bedste valg, da de giver bedre vejgreb på både og kolde veje.

I år har Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen besluttet at udvide vinterens dækkontrol til også at omfatte en kontrol af dækvalg på varebilerne. Disse er senest kontrolleret i 2016, og der var tallene nedslående set i forhold til, hvor gode personbilsejerne er til at træffe det rigtige dækvalg.

- Vores tidligere dæktællinger på varebiler har desværre vist, at man i meget højere grad, sammenlignet med personbilsejerne, fravælger vinterdæk, hvilket er en meget uheldig udvikling. Tæt ved halvdelen af varebilerne i 2016 kørte på sommerdæk om vinteren, siger Volker Nitz fra Rådet for Større Dæksikkerhed i pressemeddelelsen.

Varebilen er en arbejdsplads

De to aktører understreger, at der for varebiler er særligt gode grunde til at få vinterdæk monteret.

- Personbilsejerne kan vælge at lade bilen stå, hvis vinterdækket er fravalgt og der pludselig er is- eller sneglat, men samme mulighed har en medarbejder i en varebil ikke. Han skal jo kunne betjene kunderne uanset vejret, og her gør vinterdækket i høj grad en forskel, både for medarbejderens sikkerhed og for medtrafikanterne, siger Volker Nitz.

- En varebil på glatis på sommerdæk er væsentlig vanskeligere at håndtere end et køretøj på vinterdæk. Selv om vi indtil nu har haft en mild vinter, så ved vi, at det pludseligt kan vende. Endvidere er vinterdæk stadig det bedste valg, når vejene er våde og kolde, da de giver både bedre vejgreb og kortere bremselængde sammenlignet med sommerdæk om vinteren, siger han.

Opgør med myte

I en mild vinter som denne, er det vigtigt for Rådet for Større Dæksikkerhed at sætte fokus på, at det i høj grad er føret og ikke kun temperaturen, der har størst betydning for bremselængden om vinteren.

- Det er en myte, at sommerdæk bremser bedre end vinterdæk på våde veje om vinteren. Når vejene er både kolde og våde, bremser bilen bedre med vinterdæk og selvsagt også på sneglatte veje. Af hensyn til egen og andres sikkerhed i trafikken er det vores klare anbefaling at køre med vinterdæk om vinteren, siger Volker Nitz.

