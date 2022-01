De har aldrig solgt flere biler

Rolls-Royce havde et forrygende 2021

Der var gang i garageportene hos verdens Rolls-Royce-forhandlere i 2021, og travlheden resulterede i, at det britiske adelsmærke i fjor kunne notere sig det højeste nybilsalg nogensinde.

Det oplyser Rolls-Royce i en pressemeddelelse.

I 2021 solgte Rolls-Royce, som i dag er ejet af BMW, 5586 nye biler, hvilket var 49 procent flere end i 2020 og samtidig det højeste salg i mærkets 117 år lange historie.

- 2021 var et fænomenalt år for Rolls-Royce Motor Cars. Vi leverede flere biler end på noget andet tidspunkt i mærkets 117-årige historie med hidtil udset efterspørgsel på vores produkter på alle globale markeder, siger Torsten Müller-Ötvös, som er adm. direktør i Rolls-Royce Motor Cars, i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

SUV'en Cullinan var blandt Rolls-Royces mest populære modeller. Foto: Rolls-Royce

Her ses en forklædt udgave af prototypen på Rolls-Royces kommende elbil, Spectre. Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce oplyser, at det særligt var den store coupé Ghost, som drev væksten i salget. Desuden har der været stor efterspørgsel på SUV'en Cullinan og mærkets spydspids Phantom.

- Dette er enormt opmuntrende, mens vi gør klar til den historiske lancering af Spectre, vores første fuldelektriske bil. Med udgangspunkt i dette års succes vil vi fortsætte med at udvikle os som et luksusmærke, siger Torsten Müller-Ötvös.

For nyligt offentliggjorde Rolls-Royce planerne om lanceringen af en ny, 100 procent elektrisk bil, som kommer til at hedde 'Spectre'. Elbilen skal udvikles og bygges på mærkets egen platform, og det forventes, at den kommer på markedet i slutningen af 2023.

Endnu har mærket ikke offentliggjort yderligere detaljer om elbilen, men de fortæller, at den er blevet udsat for det mest omfattende testprogram, som Rolls-Royce nogensinde har udsat en prototype for.