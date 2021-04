De mener det seriøst: Vil bygge vild hyperbil

Efter den først blev vist på Frankfurt Motor Show i 2019 som en prototype, er vi nu kommet et skridt tættere på en produktionsklar udgave af en vanvittig hyperbil, som et italiensk-kinesisk samarbejde står bag.

Hongqi S9 hedder hyperbilen, som nu er blevet fremvist på motorshowet i Shanghai i 2021 i en ny, opdateret udgave.

Modellen er tegnet af Walter de Silva, som er tidligere designchef hos Volkswagen Group, og der bliver tale om en på alle måder voldsom bil.

Topfarten bliver på over 400 km/t, mens sprintdisciplinen fra 0-100 km/t er overstået på 1,9 sekunder. Hjertet bliver et plug-in hybridsystem, som yder 1400 hk.

Linjerne til bilen er slået af den berømte bildesigner Walter de Silva. Foto: PR

Store muskler

Bag bilen står firmaet Silk-FAW, og for de fleste vil det nok lyde ganske ukendt. Det er også en relativt ny størrelse, men bag projektet er der store kræfter. Silk EV hedder den ene part, som er et italiensk bilfirma. Den anden part er FAW, som står for First Automobile Works, og der tale om ingen ringere end Kinas største bilproducent.

- Vi har designet formerne og de tekniske overflader, indtil vi nåede den maksimale balance mellem aerodynamik, proportioner og skønhed. Ingen detaljer blev overladt til tilfældighederne, siger Walter de Silva, som nu er vicepræsident for styling og design hos Silk-FAW.

Bilen skal bygges i den italienske region Emilia-Romagna, hvor Silk EV har hovedkvarter. I øvrigt samme område, hvor blandt andre Ferrari, Lamborghini og Maserati har hjemme.

Prisen bliver 1,45 millioner euro. Silk-FAW forventer at kunne levere de første biler i begyndelsen af 2022.