Deler data med andre bilmærker

Ved at dele data fra online-tilsluttede biler på tværs af bilmærker vil EU-Kommissionen forbedre sikkerheden på de europæiske veje.

Nu har endnu et bilmærke sluttet sig til samarbejdet kaldet 'Data for Road Safety'. Ford er nu en del af samarbejdet med deres datadelingsteknologi Local Hazard Information, som mærket introducerede i den nye Ford Puma.

Fords teknologi advarer både føreren og andre bilister i nærheden om eventuelle sikkerhedsrisici på ruten forude.

- En bil, der er tilkoblet online, kan give føreren besked om en eventuel fare, der venter lige rundt om det næste sving. Denne form for sikkerhedsteknologi kan blive til et helt økosystem af datadeling, der øger trafiksikkerheden for alle bilister - ikke kun Ford-ejere, siger Peter Geffers, chef for Connected Vehicles hos Ford Europa.

Det er data fra køretøjet, som f.eks. brug af tågeforlygter, automatisk nødbremsning eller aktivering af airbags, der registreres automatisk, og som kan være med til at give andre bilister et billede af eventuelle farer og forhindringer forude på vejen.

Flere bilmærker

Data for Road Safety har til formål at sikre, at bilproducenter, der deltager i samarbejdet, kan identificere og dele information om trafikale sikkerhedsrisici med hinanden.

Ifølge EU's egne informationer om 'Data for Road Safety' er BMW Group, Volvo og Mercedes-Benz med i initiativet i forvejen, og nu tilslutter Ford sig det europæiske samarbejde. Foruden bilmærkerne, er flere nationale trafikmyndigheder med, ligesom også TomTom er en del af samarbejdet.

