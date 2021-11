Den bedste familiebil

Den store SUV fra Ford, kaldet Kuga, har været et gigantisk salgshit for den amerikanske bilgigant her i Danmark. Særligt som plug-in hybrid har danskerne købt bilmodellen i stor stil, og derfor har den da også i flere omgange toppet listerne over de mest solgte biler i Danmark.

Nu har Ford Kuga Plug-In Hybrid ydermere vundet titlen som 'Årets Familiebil'.

Det skete, da store dele af den danske autobranche var samlet til prisuddelingen Auto Awards. I alt var cirka 650 gæster bestående af bilimportører, værksteder, uddannelsessteder med flere mødt op for at finde vindere i 23 forskellige kategorier inden for bilindustrien.

Kåringen foregår på den måde, at både en biljury bestående af en række af motorjournalister stemmer, ligesom aktører fra branchen og offentligheden gør det samme. I år blev der registreret intet færre end 63.000 stemmer i de forskellige kategorier, hvilket er rekordhøjt.

Stemmerne fra biljuryen med motorjournalister tæller 80 procent, mens de resterende 20 procent kommer fra offentligheden.

I kategorien 'Årets Familiebil' var Ford Kuga Plug-In Hybrid oppe imod biler som Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron og BMW X5, og det blev altså Forden, som løb med sejren.

Firmabil, mærke og miljøbil

Det blev Mercedes-Benz, der kørte hjem med titlen som 'Årets Bilmærke' foran Polestar, Ford, Kia, Volkswagen og Hyundai.

I kategorien Årets Firmabil løb Mercedes-Benz C-klasse med prisen foran blandt andre Volkswagen ID.4 og Audi Q4 e-tron.

Årets Miljøbil blev den hypede Hyundai Ioniq 5, som vandt i et felt udelukkende bestående af elbiler i form af Polestar 2, Volkswagen ID.3, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-E og Audi Q4 e-tron.