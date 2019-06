Den elektriske hingst? Ny 'klima'-Ferrari får 1000 hk

De mest konservative iblandt os vil sige, at det tenderer blasfemi at bygge en opladelig Ferrari, mens andre vil se det som en naturlig udvikling for det italienske bilmærke, som kan se fordelene ved at integrere elektriske kræfter i deres superbiler.

Uanset hvilken side man hælder til, er det i hvert fald en kendsgerning, at Ferraris kommende topmodel, SF90 Stradale, vil blive en plug-in- hybrid, som kan køre flere kilometer på ren el. Det er også første gang, at Ferrari bygger en bil, som kan sluttes til en stikkontakt.

Det oplyser Ferrari, som netop har præsenteret modellen, i en pressemeddelelse.

Samtidig er det dog også en kendsgerning, at SF90 Stradales præstationer skriger Ferrari, for modellen får 1.000 hestekræfter og vil kunne accelerere fra stilstand til 100 km/t. på blot 2,5 sekunder.

0-200 km/t tager 6,7 sekunder, og først når Ferrarien kører 340 km/t., har den nået sin topfart.

V8-motoren i den nye Ferrari er den kraftigste ottecylindrede motor, Ferrari nogensinde har bygget. Foto: Ferrari

Hjertet i Ferrarien er en V8-motor med 780 hk, som suppleres af tre elmotorer, der i alt laver 220 hk, og dermed ender ydelsen på 1.000 hk.

Batteriet er på 7,9 kWt, og det giver ifølge Ferrari strøm nok til 24 kilometers kørsel på ren el.

Fordi to af de tre elmotorer er placeret i fronten, er SF90 Stradale i praksis firehjulstrukket.

Teknik fra F1

Selv om det ikke altid kører på skinner for Ferraris Formel 1-team, så har italienerne en livstids erfaring fra motorsportens fineste klasse, og det er da også her, at mærkets sportsvognsafdeling henter meget teknologi til SF90 Stradale.

Bilens grundlæggende opbygning er en nyudviklet kombination af kulfiber og aluminium. To lette materialer, der er medvirkende til at holde vægten nede på 1.570 kg.

Karrosseriet er udviklet med aktiv aerodynamik, der åbner og lukker for luftstrømmen under hækspoileren, så den fungerer efter samme principper som DRS-systemerne i F1. Når man kører 250 km/t i en F90 Stradale genererer systemet 390 kg downforce.

