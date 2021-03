Den eneste af sin slags: Nu kan du få krog på denne bil

Hyundai åbner nu for, at man kan få træk på i10, hvilket er den eneste mikrobil med den mulighed

Normalt er det forbeholdt større bilklasser at kunne monteres med anhængertræk, så man kan trække en trailer, spænde en cykel bagpå eller have ekstra meget med på turen til genbrugspladsen.

Nu åbner Hyundai dog for, at man kan få anhængertræk på mikrobilen i10, og dermed bliver den lille Hyundai den eneste mikrobil, der må trække noget efter sig.

Det oplyser Hyundai Danmark i en pressemeddelelse.

- Tidligere var anhængertræk noget, som mange forbandt med hus og have vest for Storebælt. Men i dag er anhængertræk næsten allemandseje, siger Annegrethe Skovby, der er pressechef for Hyundai Danmark.

– Rigtig mange har brug for den frihed og fleksibilitet, der er i et anhængertræk. Omkring hver tredje bil har monteret anhængertræk, viser statistik fra De Danske Bilimportører. Derfor er vi rigtig glade for fremover at kunne tilbyde det til kunder, der vælger en mikrobil som i10, siger hun.

Sådan får man det

Vil man gerne have mulighed for anhængertræk, skal man ved bestilling af ny i10 tilkøbe en særlig 'træk-forberedelse' til 1495 kr., så bilen er forberedt til at få eftermonteret et anhængertræk. Det betyder ikke, at trækket er monteret, så det skal man have gjort efterføglende, men uden den forberedelse er det ikke muligt at montere træk. Hyundai i10 med anhængertræk må trække 300 kg, uagtet om det er med eller uden bremser.

Sådan tager mikrobilen Hyundai i10 sig ud med en trailer på. Foto: Hyundai

En Hyundai i10 koster fra 103.995 kr. Mikrobilen kom på gaden i den nye version i fjor, og den fås kun med en bestemt motor - nemlig en tre-cylindret benzinmotor på 1,0 liter, som yder 67 hk. Derfor er det nok meget passende, at modellen ikke må trække mere end 300 kg på krogen.