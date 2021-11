Den er god nok: Denne bil er faktisk helt ny

Er 1980'er retrodesign noget for dig, skal du måske tage et ekstra kig på den nye konceptbil, som Hyundai står bag.

Bilproducenten har nemlig valgt at lancere en moderne konceptbiludgave af Grandeur-modellen, som blev præsenteret første gang i 1986.

Når man umiddelbart kigger på billedet af bilen her i artiklen, kan man godt forfalde til at tro, at der er tale om en aldrende bilmodel. Men den er faktisk helt ny, og ligheden skyldes, at Hyundai i høj grad har ladet designet på konceptbilen være inspireret af 1980'er flagskibet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lige linjer og kasseform var populært i 1980'erne, og nu har Hyundai lavet en nyfortolkning af en 80'er-bil. Foto: Hyundai

- Når vores designere forestiller sig fremtiden, er det vigtigt at se tilbage på det, vi har skabt i fortiden og finde inspiration i det, siger Hak-soo Ha fra Hyundais designcenter i en pressemeddelelse.

Som det selvfølgelig hører sig til i nutiden, er den moderne fortolkning tiltænkt at være en elbil baseret på Hyundai Ioniq 5-modellen.

På de indre linjer er der knap så meget retro-tendenser over bilen. Det betyder, at de gode, gamle fysiske knapper er erstattet af en gigantisk touchskærm.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Trods et retro rat er kabinen en moderne størrelse med store touchskærme. Foto: Hyundai

Som nævnt er der tale om en konceptbil, hvorfor det altså er usikkert, om den nogensinde kommer i produktion.

Bilen er en del af Hyundais såkaldte Heritage Series, hvor mærkets designere får lov til at gentænke fortidens bilmodeller i moderne fortolkninger. Foruden denne model har de også tidligere lavet en moderne udgave af Pony-modellen fra 1975.

- Med Heritage Series Grandeur har vores designere genfortolket en vigtig del af Hyundais historie som en skøn unik blanding af vintage og nutidigt, siger Hak-soo Ha.