Den er god nok: Sådan skal den faktisk sidde

Efter en svensk Tesla-ejer i et forum på Tesla Club Sweden delte en erfaring, som vedkommende havde gjort sig med tagbokse på taget af en Model 3, besluttede en producent af tagbokse sig for at lancere et helt nyt - og ganske overraskende - produkt.

Når vi normalt ser en bil med tagboks monteret, er vi vant til, at den spidse ende på tagboksen peger fremad. Men efter den svenske Tesla-ejer efter råd fra en bekendt kørte en tur med tagboksen placeret 'omvendt', reducerede svenskeren strømforbruget med 16,4 procent.

Og nu har Calix Roof Boxes, som firmaet hedder, lanceret tagboksen Calix Aero Loader, som er udviklet specielt til elbiler, og som med inspiration fra svenske Peter Fritzons erfaring er vendt om i forhold til, hvordan en tagboks normalt sidder.

- Aerodynamik har ikke haft den højeste prioritet i designet af tagbokser gennem de seneste mange år, og da forbrug og miljø er blevet vigtigere elementer i samfundet, ville vi udfordre normerne, siger Håvard Solgaard, som er salgschef for KGK, der er distributør af Calix i Norge, og som har været en drivkraft i projektet.

Tesla bedt om at tilbagekalde 158.000 biler

Lavere forbrug

I de tests, som producenten har gennemført med den 'omvendte' tagboks, har boksen resulteret i en syv procent længere rækkevidde i elbiler sammenlignet med, hvis den var monteret med den spidse ende forrest, samt et tilsvarende lavere forbrug i en fossilbil.

- Der er selvfølgelig mange faktorer, der påvirker, hvor stor forbedring i rækkevidde den enkelte chauffør opnår, men vi er sikre på forbedringen på syv procent, siger Solgaard.

Aldrig sket før: Her gik de amok i elbiler