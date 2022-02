Den første af sin slags

Karakteristiske og vellydende benzinmotorer har i mange år været en vigtig del af den italienske bilproducent Alfa Romeos DNA.

Men ligesom så mange andre må Alfa Romeo også kaste sig ud i elektrificerede drivlinjer, og nu har italienerne præsenteret mærkets første elektrificerede model, der blandt andet kommer som plug-in hybrid.

Tonale hedder den nye SUV, som kan fås som almindelig hybridbil, som plug-in hybrid og med dieselmotor.

Den almindelige hybridversion kan fås med ydelser på enten 130 eller 160 hk, mens dieselmotoren yder 130 hk.

Særligt interessant er plug-in hybriden, som bliver den foreløbige topversion af Tonale.

Her får man samlet en ydelse på 275 hk, hvilket er nok til, at Tonale kan sprinte fra 0 til 100 km/t på 6,2 sekunder, mens den elektriske rækkevidde er på 60 kilometer takket være en batteripakke på 15,5 kWh.

Designet har tydeligt slægtskab med de øvrige modeller i modelprogrammet. Foto: Alfa Romeo

Salget af bilen åbner i april. Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo lover, at Tonale er mere veludstyret, moderne og opkoblet end nogen tidligere model. Foto: Alfa Romeo

Ifølge Top Gear er modellen bygget, så den også kan lanceres som ren elbil, hvis det på et tidspunkt skulle blive nødvendigt eller relevant for Alfa Romeo. Samtidig fortæller mediet også, at der på et tidspunkt vil komme en kraftfuld Quadrifoglio-version af Tonale. Quadrifoglio er klistret på bagsmækken af de mest potente Alfa Romeoer, så når den lander, kan man godt forvente, at den har masser af power.

Hvornår Tonale kommer til Danmark står endnu ikke klart, ligesom de danske priser heller ikke er klar.