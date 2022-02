Den første af sin slags

En egentlig stationcar har ikke været mulig at købe i Danmark, hvis man gerne vil køre ren elbil. Indtil nu.

For nu er MG nemlig klar med en ny model, kaldet MG5 Electric, som bliver Danmarks første 100 procent elektriske stationcar.

Den nye stationcar er ifølge MG til dem, der vægter praktik og økonomi højt, og den fås i to forskellige udstyrsvarianter og fire forskellige farver. Modellen kommer til Danmark til en pris fra 289.999 kroner.

Hvad får man så for sine 289.999 kroner?

MG5 Electric kommer i første omgang i en Long Range-udgave med en 61,1 kWh-batteripakke, som giver en rækkevidde på op til 400 km på en opladning.

Når batteriet er tomt, kan den hjemme lades med op til 11 kW, og den kan lynlade med op til 87 kW. Konkret betyder det, at man kan lade fra 5 til 80 procent strøm på 40 minutter.

Motoren i den elektriske stationcar trækker på forhjulene og yder 156 hk med et moment på 280 Nm. Det resulterer i en topfart på 185 km/t.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Stationcaren kan rumme op til 479 liter i bagagerummet uden sæderne lagt ned. Foto: MG

Der er 27 opbevaringsrum fordelt i kabinen. Foto: MG

Man kan vælge mellem to forskellige udstyrstrin. Foto: MG

Lille forskel

Elbilen kan som nævnt fås med to forskellige udstyrstrin, der hedder Comfort og Luxury. I Comfort-versionen, som er den mindste pakke, får man blandt andet aircondition, LED-lys, digital instrumentering og diverse sikkerhedsudstyr.

Vælger man at bruge 10.000 kroner ekstra for at opgradere til Luxury, venter der ting som klimaanlæg, 360 graders parkeringskamera, bakspejl med automatisk nedblænding, elektrisk indstilleligt førersæde med lændestøtte, indtræk i kunstlæder og 17 aluminiumsfælge.

Den nye MG5 Electric kommer på det danske marked i marts og bliver den fjerde model i bilproducentens modelprogram.