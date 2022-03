Den første nogensinde

Hvis man bare udvikler produkter, der er unikke nok, skal man nok nå i mål med at producere ting, som ingen andre har gjort før.

Sådan kunne man godt forestille sig, at tankegangen hos nichebilproducenten Prodrive har været. Prodrive har nemlig lanceret modellen Hunter, som ifølge Prodrive er verdens første terrængående hyperbil.

Hunter kommer med firehjulstræk, 600 hk og 700 Nm fra en 3,5-liters V6-motor. Det er nok til at sende den vilde offroader fra 0-100 km/t på under fire sekunder og med en topfart på næsten 300 km/t, til trods for at den er udstyret med store 35 tommer dæk, der er udviklet til at kunne forcere ethvert terræn.

- Der er adskillge hyperbiler på markedet, men de har alle behov for gode veje eller sågar racerbaner for at vise, hvad de kan. Vi identificerede dele af verden, særligt i Mellemøsten, med store vidder, der stadig skal udforskes, og som rækker langt ud over, hvad asfaltveje giver adgang til, siger David Richards, som er formand og stifter af Prodrive, i en pressemeddelelse.

- Hvorfor ikke skabe en bil, der giver mulighed for at udforske de steder med ydeevne langt ud over det, der nogensinde er set i et terrængående køretøj tidligere, lyder det fra formanden om tankerne bag Hunter-modellen.

Der er lagt op til seriøs offroad-kørsel. Foto: PR

Komforten er ikke i fokus i kabinen. Foto: PR

Dakar-rødder

Bilen er oprindeligt udviklet som en racerbil til Dakar-rally, og Hunter-versionen, som man kan købe nu, er derfor en videreudvikling af den potente racerbil.

Hvor racerbilen har manuelt gear, kommer Hunters gadeversion dog med en seks-trins sekventiel gearkasse med skiftepaler.

Prodrive Hunter koster 1,25 millioner pund, svarende til lige over 11 millioner kroner, uden danske afgifter og moms.