Denne Audi er 30 år: Har kun kørt 218 km

Den ubrugte Audi er nu til salg for cirka 560.000 kroner

Vil du have en ældre Audi med en buldrende V8-motor og et dåbsbevis, der siger år 1990, men uden at bilen har kørt Jorden rundt flere gange?

Så er der gode nyheder.

Hos hollandske Bourguignon er en ret speciel Audi V8 til salg, som fra ny kun har kørt 218 km, selvom den er bygget i år 1990.

Det skriver det danske bilmedie Boosted.

V8-motoren yder 250 hk og er så god som ny. Foto: PR

Audi V8 er forløberen til den nuværende A8-model, og dette eksemplar blev i 1990 solgt til en belgisk ejer, som kørte 157 km i bilen. Hernæst blev bilen solgt til dens nuværende ejer, den hollandske samler Ramon Bourguignon, og vedkommende kørte yderligere 61 km, så kilometertælleren i den 30 år gamle Audi i dag står på 218 km.

Høj pris

Bourguignon oplyser, at de fik ejerskab over bilen i 2016. De påstår selv, at af de i alt 21.000 eksemplarer af Audi V8, som blev produceret, er dette eksemplaret, som har kørt færrest km. Og det lyder ikke ligefrem usandsynligt.

Denne udgave er udstyret med en V8-motor på 3,6 liter, som producerer 250 hk.

Bag rattet er det også tydeligt, at denne Audi V8 næsten ikke er blevet brugt. Foto: PR

Motoren tøjles af en fire-trins automatgearkasse. Modellen var den første firehjulstrukne model fra Audi, som kunne fås med automatgear.

Bourguignon har sat den til salg for 74.950 euro, hvilket svarer til cirka 560.000 kroner - vel at mærke uden danske afgifter.

