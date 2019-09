Denne bil er så sort, at dine øjne ikke kan begribe det

BMW'ens farve er så sort, at øjet opfatter bilen som værende todimensionel

Udtrykket 'det er helt sort' har fået en ny betydning i bilernes verden, hvor BMW har valgt at klæde den nye BMW X6 i en slags nano-lakering, som er så sort, at dine øjne ser bilen som todimensionel.

Det oplyser BMW i en pressemeddelelse.

Den nye BMW X6 bliver præsenteret på Frankfurt Motor Show om ganske kort tid, og det er i den anledning, at BMW i samarbejde med firmaet Surrey NanoSystems har bygget den første og eneste bil i verden med en 'Vantablack VBx2'-lakering.

Todimensionel

Som du måske kan fornemme ved at kigge på billederne her i artiklen af BMW'en i den meget specielle lakering, har dine øjne svært ved at kapere farven - eller mangel på samme.

Fordi bilen er så sort, opfatter øjnene den ifølge BMW som todimensionel, så det ligner, at man kigger ind i et sort hul.

Derfor er farven da heller ikke særlig oplagt som lakering på en bil, da den eliminerer de specielle features ved bilens design.

Farven blev oprindeligt udviklet til arkitektoniske og videnskabelige formål.

Selv om det kan virke som et spøjst projekt, er der faktisk et formål.

Lakeringen bliver nemlig brugt i flere og flere laser-baserede førerassistentsystemer i biler, hvor det er afgørende for sikkerheden og systemernes evne til at fungere, at eksempelvis sollys påvirker systemerne så lidt som muligt, og det kan Vantablack bidrage til.

