Denne bil er verdens vildeste af sin slags

Hvis du på asfalt vil kunne køre fra de fleste andre lovlige biler, skal du nok have fat i en Koenigsegg eller en Bugatti. Vil du kunne køre fra de fleste, når asfalten hører op, skal du måske overveje, om din næste bil skal være fra RAM.

RAM var engang en modelbetegnelse under bilmærket Dodge for en gigantisk pickup, men RAM er blevet sit eget selvstændige mærke i dag, og seneste skud på stammen hos pickup-producenten er denne RAM 1500 TRX.

Modellen er kort og godt den hurtigste og mest kraftfulde masseproducerede pickup i verden lige nu, og det er 1500 TRX'eren takket være en monstrøs 6,2-liters Hemi-V8-motor, som producerer hele 702 hk og 875 Nm.

Det er nok til, at pickuppen smadrer fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder, mens 160 km/t er nået på 10,5 sekunder. Topfarten er på 190 km/t.

Det, der gør 1500 TRX, unik, er ikke disse tal i sig selv - men i højere grad, at modellen er bygget til at kunne præstere den fart på mange forskellige typer underlag.

Navnet TRX skal forstås som 'T-Rex', der som bekendt er navnet på Tyrannosaurus rex, der var en gigantisk, kødædende dinosaur.

De mener det altså alvorligt hos RAM, der med modellen vil bide skeer med Ford og deres Raptor-model. RAM 1500 TRX er så stor, at det ikke er en Ford Ranger Raptor, men den større F150 Raptor, som bliver den direkte konkurrent.

Det ser heller ikke ud til, at det vil være et problem for RAM 1500 TRX at forcere vand. Foto: RAM

Forstærket

For at modellen kan holde til at forcere alverdens krævende typer af terræn, har RAM forstærket og forbedret TRX-eren sammenlignet med den almindelige RAM.

Et eksempel på det finder man i luftfiltret, som er designet til at kunne fungere i ekstremt støvede områder med fire gange så meget støvafvisende kapacitet sammenlignet med nærmeste konkurrent.

Derudover er der udviklet en spritny affjedring, som er inspireret af offroad ørkenracere. Affjedringen er desuden bygget i højstyrke aluminium for at kunne klare de tæsk, bilerne kan blive udsat for.

Pickuppen som bilmodel er særdeles populær i USA, og denne er lige nu den vildeste. Foto: RAM

Man får også specialudviklede 2,5 tommer støddæmpere fra Bilstein, som tilbyder 'lynhurtige reaktioner, når man tæsker bilen hen over terræn med mere end 160 km/t'.

RAM har også opdateret teknologien, så 1500 TRX fremstår mere moderne og blandt andet derfor har head-up display, 12 tommer touchskærm, 19 højtalere på i alt 900 watt og alverdens sikkerhedssystemer.

Det er uvist, om modellen kommer til Danmark, men højst sandsynligt gør den ikke, medmindre den bliver parallelimporteret.