Denne bil kan blive den dyreste nogensinde solgt på auktion

Selv en velbetalt fodboldspiller som Christiano Ronaldo skal arbejde i op til to år for at få råd til den 56 år gamle Ferrari, der ryger under hammeren 25. august

'Verdens vigtigste, mest eftertragtede og legendariske bil'.

Mindre kan tilsyneladende ikke gøre det, når det gælder om at sætte de rigtige ord på den røde Ferrari 250 GTO fra 1962, som skal på auktion sidst i august. I hvert fald er det ordene, auktionshuset RM Sotheby's har valgt at indlede sin introduktion til bilen med på sin hjemmeside.

Og når måneden er omme, kan bilen meget vel også smykke sig med titlen som verdens dyreste auktionsbil. Den er nemlig vurderet til at indbringe mellem 290 og 390 millioner kroner, når den ryger under hammeren på en af årets mest eksklusive auktioner 25. august.

Den nuværende rekordholder - der også er en Ferrari 250 GTO - blev solgt på auktion for beskedne 245 millioner kroner. Den røde GTO's nuværende ejer skal derfor have en ualmindeligt uheldig dag, hvis ikke bilen ender med at tage rekorden.

Den sidste sande vejracer

I alt 29 sjældne Ferrari-modeller skal auktioneres bort 25. august, men ingen af dem når GTO'en til støddæmperne, når det kommer til vurderingen. Og selv om bilen afgjort er blandt de flotteste modeller, som Ferrari nogensinde har bygget, så findes der trods alt smukke italienske alternativer til en brøkdel af prisen - hvad et blik på auktionslisten da også hurtigt kan bekræfte.

Nej, det handler om mere end godt udseende. Ferrari håndbyggede i sin tid blot 36 eksemplarer af 250 GTO med det ene formål at konkurrere med Aston Martin, Shelby og Jaguar på racerbanen - og modellen endte med at blive en af producentens mest succesfulde racerbiler.

Dertil kommer, at modellen ifølge Forbes var den sidste aftapning af Ferraris 250-serie og samtidig en af producentens sidste, succesfulde racerbiler med frontmotor.

- På grund af den teknologiske udvikling og sikkerhedsforanstaltningerne, der fulgte med, blev GTO den sidste sande vejracer, der markerede enden på en æra, hvor kørerne fik beskidte hænder, siger Shelby Myers, der er bilspecialist hos RM Sotheby's, til Forbes og tilføjer:

- Dette var den sidste bil, som du kunne parkere i din garage, køre til racerbanen, vinde løbet og køre hjem igen med.

15 sejre på CV'et

Alle 36 eksemplarer af Ferrari 250 GTO er stadig operationsdygtige i dag, og som ejer bliver man derfor en del af en uhyre eksklusiv klub.

Trods bilernes skyhøje værdi mødes medlemmerne engang imellem for at bruge dem til det, de er skabt til, og man kommer øjensynligt til at kende de andre ejere ganske godt. Det er blot tredje gang i dette årtusinde, at en 250 GTO står til at skifte hænder.

Ud over at være håndbyggede er næste alle GTO'erne forskellige. Den bil, der skal på auktion 25. august er eksempelvis en af bare fire modeller, der i løbet af 60'erne blev 'faceliftet' til det mere aggressive Serie II GTO/64-design.

Fra 1962 til 1965 gjorde bilen sig yderligere bemærket ved at vinde over 15 gange på racerbanen - og sommetider ikke bare i sin klasse, men tilmed overordnet. Den røde GTO spillede ifølge RM Sotheby's også en afgørende rolle, da Ferrari vandt verdensmesterskabet for GT-biler i 1962.

Den slags historie er penge værd, hvad auktionshusets vurdering da også afspejler. Men faktisk tyder noget på, at de 390 millioner kroner er konservativt sat. I juni blev en sølvfarvet Ferrari GTO nemlig angiveligt solgt for intet mindre end 550 millioner kroner i en privat handel.

