Denne elbil kan lade lynhurtigt: Nu er dansk pris klar

Nu har Hyundai Danmark offentliggjort prisen på én af varianterne af Ioniq 5, nemlig den med det store 72,6 kWh-batteri og den laveste udstyrspakke, Essential. Her lander prisen på 339.995 kr.

- Ioniq 5 sætter helt nye standarder i segmentet, og det oplever vi allerede en stor interesse for. Den kommer med den nyeste og mest avancerede teknologi inden for elbiler. Men stadig i et prisleje, hvor rigtig mange kan være med, siger Annegrethe Skovby, pressechef i Hyundai Danmark.

Så hurtigt lader den

Et af elbilens største trækplastre bliver, at den tilbyder superhurtig opladning. Ioniq 5 afskiller sig nemlig fra flere af konkurrenterne ved at kunne lades med op til 800 volt, og det betyder, at man kan lade strøm til 100 km kørsel på fem minutter. På 18 minutter kan batteriet lades fra 10 til 80 procent strøm.

Rækkevidden med det store batteri er på op til 481 km, og i Ioniq 5 Essential til de cirka 340.000 kr. ligger ydelsen på 241 hk.

Den nye elbil kommer med to forskellige batteristørrelser på enten 58 kWh og 72,6 kWh. Modellen kan enten fås med 281 hk eller 306 hk, hvor førstnævnte har baghjulstræk, mens den kraftigste har firehjulstræk.

Ioniq 5 fås i forskellige udgaver og forventes lanceret i løbet af juni. Priser på hele modelprogrammet meldes ud sidst i april, oplyser Hyundai Danmark.

