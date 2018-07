Denne ikoniske sportsvogn skal elektrificeres

Chefen for den tyske bilkoncerns motorsportsafdeling, M, har bekræftet, at alle mærkets ikoniske sportsvogne vil blive elektrificerede indenfor en overskuelig årrække

BMW's M-afdeling har siden sin fødsel tilbage i 1972 været stedet, hvor de ellers så fornuftige tyske ingeniører har fået lov at give los.

Lægge benzintørstige motorer med flere cylindre, end du har fingre til at tælle, i mærkets forholdsvis anstændige familiebiler og kæmpe med konkurrenterne hos Mercedes og Audi om at barbere hundrededele af bilernes i forvejen unødvendigt hurtige 0-100 km/t-tider.

Men efter i mange år at have fået stort set frie tøjler, er sportsvognsafdelingen løbet ind i et overordnet mål, som det ikke kan manøvrere uden om: 40 procent af de biler, som BMW producerer i 2025, skal være enten hybrider eller fuldgyldig elbiler, og det inkluderer også M-afdelingen.

Timingen skal være rigtig

Det har Frank Van Meel, der er chef for BMW's M-afdeling, bekræftet overfor mediet CarAdvice.

- Det er helt sikkert, alle M-biler vil være elektrificerede ved slutningen af næste årti, siger Frank Van Meel til mediet og tilføjer:

- Det kommer til at ske skridt for skridt. Det vigtigste spørgsmål handler om timingen - for hvornår er det rigtige tidspunkt? Hvis du er for sent på den, så er du for sent på den, men hvis du er for tidligt på den, så har du endnu ikke teknologi, der går 'lige til pointen'.

Frank Van Meel nævner blandt andet, at elektriske komponenter som eksempelvis batteriet stadig er forholdsvis tunge og vil skulle slankes yderligere, hvis det skal give mening at placere i en M-bil.

- For os som motorsportsvirksomhed er bilens samlede vægt og kraft-til-vægt-forhold det vigtigste, siger han til mediet.

Bilen skal føles som en M

Den mulighed, der ifølge CarAdvice i øjeblikket er på tegnebrættet, er at installere hybridteknologi i M-bilerne gennem det såkaldte 'Heat'-system. For Frank Van Meel handler det dog ikke så meget om teknologien som om at bibeholde oplevelsen af at køre i en M-bil.

- Hvis du kigger på M3-modellen, så har vi haft en firecylindret udgave, en sekscylindret udgave og en naturligt aspireret V8. Nu har modellen en sekscylindret turbomotor, og så kan man spørge sig selv, om det er det rigtige koncept eller den rigtige teknologi, eller om der er en anden, siger han til mediet og tilføjer:

- Men det største spørgsmål fra vores kunder har været, om bilen stadig kørte som en M3. Så jeg går ikke så højt op i, om vi bruger Heat eller en anden konfiguration, men bilen skal køre som en M3.

