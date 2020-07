Denne Lamborghini har 4000 hk, men kun en topfart på 110 km/t: Kan du regne ud hvorfor?

Med dette produkt bevæger Lamborghini sig ind på et helt nyt marked

Når man tænker på Lamborghini normalt, så er det noget med fire hjul, en masse hestekræfter og sportsvogne med vilde tophastigheder.

Lige præcis denne nye Lamborghini kan dog kun præstere to af de ting.

Den har nemlig 4000 hk, men her stopper de typiske Lamborghini-kendetegn så også.

'Tecnomar for Lamborghini 63' er det fulde navn på denne nye kreation, der hverken har hjul eller særlig høj topfart - der er nemlig tale om en båd.

Det er firmaet The Italien Sea Group og Automobili Lamborghini, der i samarbejde har bygget en ny luksusyacht, så man også kan blive Lamborghini-ejer, når man vil til vands.

Sådan ser en yacht ud, når Lamborghini har været med til at udvikle den. Foto: Lamborghini

Lamborghini oplyser, at designet er inspireret af hybridgadebilen Sián. Foto: Lamborghini

To V12-motorer

Tecnomar for Lamborghini 63 er udstyret med intet mindre end to MAN V12-motorer, som hver yder 2000 hk, hvorfor luksusyachten samlet set har 4000 hk. Det er nok til en topfart på 60 knob, svarende til cirka 110 km/t.

Modellen er overvejende bygget i kulfiber for at gøre den lettere, og i længden måler yachten 63 fod og vejer 24 ton.

- Denne yacht repræsenterer betydningen af at skabe et værdifuldt partnerskab, når det er bedst. Vores samarbejde gør det muligt at overføre essensen i både stilen og ekspertisen fra begge firmaer til forskellige verdener. Hvis jeg skulle forestille mig en Lamborghini på vandet, ville dette være min vision, siger Stefano Domenicali, adm. direktør i Lamborghini, i en pressemeddelelse.

Cockpittet ligner næsten noget, man kunne finde i en Lamborghini-gadebil. Foto: Lamborghini

Designet er inspireret af Lamborghini-modellen Sián FKP 37, og derfor er blandt andet også snuden på båden ganske Lamborghini-karakteristisk.

Historien melder ikke noget om prisen på båden, men den skal nok blive høj. Yachten kan fås fra 2021.

