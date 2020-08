Denne model er danskerne helt vilde med

Bilsalget er på vej op. Og den grønne bølge er mærkbar.

Salget af de rene elbiler her godt og vel syv måneder inde i året er næsten fordoblet i forhold til samme periode sidste år. 3,9 procent mod 2,1 procent, oplyser FDM.

Ikke desto mindre overskygges dette af plugin-hybridernes tordnende fremgang. 7091 plugin-hybridbiler er blevet indregistreret i år. I juli alene var tallet på hele 2539. År til dato svarer det til en fremgang på 248,8 procent i forhold til 2019 ifølge De Danske Bilimportører, skriver AutoBranchen Danmark.

Plugin-hybriderne står for 13,3 procent af det samlede salg af personbiler i juli måned, 6,6 procent for året, skriver FDM.

Plugin-hybridernes store fremgang har ifølge Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM, en sammenhæng med specifikke modellers entré på markedet.

- Plugin-hybriderne tiltaler danske bilisters ønsker, der netop binder klima og pris sammen. Mange af bilerne har mulighed for anhængertræk, er SUV'er med en grøn profil til en overkommelig pris, siger han til FDM.

Kanon-Kuga

De genopladelige benzin-/ dieselbiler kan i høj grad takke én bestemt model for udviklingen: Ford Kuga. Ifølge AutoBranchen Danmark har Ford ramt en guldåre.

Plugin-udgaven af Ford Kuga tordner derudad med 1660 nye indregistreringer i juli alene, skriver AutoBranchen Danmark. Det er ifølge mediet ti gange så mange som andenpladsen, der går til Mitsubishi Outlander med 151.

Udviklingen hænger også sammen med, at mange af elbilernes modelintroduktioner er udskudt, andre oplever flaskehalse i leveringen, og enkelte modeller, der let kan leveres, mangler efterspørgsel, skriver FDM.

Under alle omstændigheder har Ford Kuga trukket det længste strå. Hos AutoBranchen Danmark peger adm. direktør, Gitte Seeberg, også på, at kombinationen af SUV'en og det grønne taler lige til danskerne.

- At kombinere SUV med det grønne har vist sig at være en god opskrift. Samtidig har en skattelettelse siden 1. april 2020 betydet, at man har kunnet opnå et fradrag på 40.000 kr. årligt, hvis man anskaffer sig en el,- plugin hybrid eller en brintbil som firmabil. Analyserer man tallene lidt dybere, kan vi se, at en del har benyttet sig af det allerede nu, siger Gitte Seeberg.

Ifølge FDM forventes det høje salg og den massive levering af Ford Kuga at fortsætte.

