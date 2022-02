Denne Porsche er noget helt særligt

Nogle vil måske mene, at alle klassiske Porsche 911'ere er noget særligt, og det kan man da også godt argumentere for.

Smækker man Turbo-betegnelsen oveni hatten, stiger eksklusiviteten endnu mere. Denne Porshe 911 Turbo er dog i sin helt egen liga af specielle sportsvogne.

Bag bilen står nemlig den amerikanske virksomhed Singer, som har specialiseret sig i at ombygge klassiske 911'ere med moderne teknologi, så bilerne ligner nogle med adskillige årtier på bagen, men kører med nymodens motorer og udstyr.

Moderne nyfortolkning

Den nye Singer, kaldet Turbo Study, er Singers første forsøg på en mere moderne nyfortolkning af den første generation af Porsche 911 Turbo.

Har man således en klassisk Porsche 911 Turbo med modelbetegnelsen 930, kan man nu få Singer til at bygge den om, så den i højere grad kører med moderne teknologi, men stadig ligner sig selv.

Bilen, du ser her på billedet, er med kulfiberkarrosseri og en 3,8-liters boxermotor med turbo. Motoren i denne bil yder 450 hk, men ejerne har mulighed for selv at præge, hvor mange kræfter motoren i deres bil skal yde. Til at betjene de mange kræfter kommer bilen med en seks-trins manuel gearkasse.

- Min første køretur nogensinde i en Porsche 911 var som 11-årig i 1976, og den efterlod mig målløs og med tør mund. Det var en sort 930 Turbo med røde sæder. 45 år efter det skelsættende øjeblik er jeg begejstret over at præsentere resultaterne af vores arbejde, hvis formål er at fange spændingen ved Porsches første superbil, siger Rob Dickinson, som er stifter og formand i Singer Group, i en pressemeddelelse.

Hvor meget det koster at få Singer til at lave en ombygning, oplyser de ikke. Men billigt er det ikke.