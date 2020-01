Denne rustne bil blev fundet i en lade: Nu er den solgt for fem millioner

Meget rust vil for mange være grund til, at man som køber trækker sig fra en bilhandel, men sådan er det ikke altid.

Rust er der masser af på denne Mercedes-Benz 300SL Roadster fra 1961, men trods den udprægede patina, så er roadsteren for nyligt blevet solgt af Beverly Hills Car Club for intet mindre end 800.000 dollars, svarende til cirka 5,4 millioner kroner, til en unavngiven køber.

Det skriver mediet The Drive.

Se også: Fandt bilen i en tysk lade: Solgt for svimlende beløb

Bilen blev fundet i en lade på en ikke-offentliggjort lokation og er ét af blot 256 eksemplarer nogensinde bygget. Desuden er kun 101 eksemplarer af dem blevet bygget i denne lyseblå farve. Med i salget er også dokumentation rækkende helt tilbage til allerførste gang, bilen blev solgt, 20. juni i 1961, samt dokumentation for reparationer og service udført frem til og med 1968.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bilen har stået adskillige år i en lade, og det bærer den præg af. Foto: Beverly Hills Car Club

Kræver restaurering

Man må håbe, at den nye ejer har hænderne godt skruet på eller i hvert fald har penge nok at gøre med, for hvis vedkommende har forhåbninger om at kunne slå taget ned på roadsteren og nyde solens stråler på en køretur, så kræver det, at bilen får en kærlig hånd, før den er køreklar igen.

Skruer man tiden tilbage til, da bilen faktisk var i god stand, så tyder noget på, at bilens tidligere ejer flittigt benyttede roadsteren. Bilens tæller står i hvert fald på 75.629 kørte miles, svarende til cirka 121.700 kørte km.

Den lukkede udgave af 300 SL med tilnavnet 'Gullwing' er mere kendt og eftertragtet sammenlignet med den åbne udgave.

Men faktisk kan der være fordele foruden kalechen ved at vælge roadsteren. Bilens sekscylindrede rækkemotor har blandt andet en anden knastaksel, som giver 20 hk ekstra sammenlignet med coupéen, ligesom baghjulsophænget er blevet forbedret, så bilen er mere stabil.

Fuldt restaurerede eksemplarer af 300SL Roadster kan sælge for over en million dollars.

Se også: Ikonisk filmbil forsvundet i 50 år: Nu er Lamborghinien fundet