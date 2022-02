Denne sportsvogn er som ingen andre

I over et århundrede har den britiske bilproducent Morgan specialiseret sig inden for en meget snæver niche - at bygge sportslige biler med kun tre hjul.

Selvom andre bilproducenter har kastet sig ud i at producere tre-hjulede biler, er det ikke mange, der har holdt fast i idéen i over 100 år. Nu er Morgan så klar med en ny tre-hjulet sportsvogn, kaldet Super 3.

Umiddelbart ligner bilmodellen ikke noget, der hører til i dette århundrede, men Morgan oplyser, at den er fuldstændig ny, og at den desuden står på en komplet nyudviklet platform. Morgan Super 3 bliver derfor den første Morgan med en monocoque.

Til at drive den lille tre-hjuler frem, kommer modellen med en 1,5-liters tre-cylindret motor fra Ford. Den yder 118 hk og er koblet til en fem-trins manuel gearkasse fra en Mazda MX-5. 0-100 km/t-sprinten er ifølge Morgan klaret på 7 sekunder, mens topfarten ligger på 193 km/t.

Mere moderne

Den nye Morgan Super 3 er for bilproducenten en væsentlig opgradering i forhold til integration af moderne teknologi. Det vil sige, at der for første gang i en Morgan er digital instrumentering, mens man også får USB-porte og endda mulighed for at tilvælge navigation.

- Super 3 repræsenterer et nyt niveau af teknisk integritet for Morgan, siger Chris Arthur, som er chefingeniør hos Morgan.

Morgan Super 3 kommer på markedet i juni i år, og i Storbritannien vil priserne starte ved 41.995 pund, svarende til 374.000 kroner.

Herhjemme er det firmaet My Garage, der står for at importere Morgan-modeller til landet.