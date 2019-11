Denne teknologi redder tusindvis af liv i trafikken

Nødbremsesystemer er i dag standardudstyr i langt de fleste nye biler, og det er en god nyhed for både bløde trafikanter og de, der sidder bag rattet af bilen. Nødbremserne er nemlig blevet markant bedre end for blot få år siden. Det viser en stor test af nødbremsesystemer, hvor FDM i samarbejde med europæiske biljournalister netop har testet en række af de nyeste bilmodeller.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

- Der er sket en enorm udvikling inden for nødbremser de senere år. Hvor den maksimale hastighed for bare få år siden var 30 km/t. i de fleste biler, hvis bilen skulle nå at bremse helt op, klarer de fleste i dag mindst 50 km/t. De bedste systemer kan bremse bilen helt ned med hastigheder over 80 km/t. Af de 19 testede bilmodeller klarede de 18 sig således ’godt’, og kun en enkelt bilmodel måtte nøjes med karakteren ’middel’, siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør i FDM, i pressemeddelelsen.

Nødbremsen griber i sidste sekund selv ind og bremser bilen ned, hvis man som chauffør ikke er opmærksom. Faktisk vurderes teknologien til at være det største bidrag til sikkerheden i trafikken siden sikkerhedsselen.

En britisk undersøgelse viser, at alene i Storbritannien vil bilers nødbremser over ti år redde 1.100 liv og forhindre 122.000 tilskadekomne. I Sverige har en lignende undersøgelse af 2.000 trafikuheld i bymiljø vist, at biler med nødbremser reducerer bilisters personskader med op mod 64 procent ved påkørsel bagfra i forhold til biler uden en nødbremse.

Skal bremse for alt

Som Søren W. Rasmussen også fortæller, er der sket en stor udvikling i nødbremserne over de seneste år. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at mange af systemerne i dag også kan 'se' bløde trafikanter som cyklister og børn og bremse ned for dem - selv i mørke og ved nedsat sigtbarhed.

- Skal bilerne en dag kunne køre af sig selv, er det nødvendigt, at de også selv kan bremse for alt og alle under alle kørselsforhold. Her er nødbremsesystemerne allerede nået et godt stykke og har på få år forbedret trafiksikkerheden markant. Det skyldes ikke mindst sikkerhedsorganisationen Euro NCAP, der i sin test løbende har skærpet kravene til nødbremsens funktion, siger Søren W. Rasmussen.

Han understreger dog, at teknologien ikke kan erstatte en vågen chauffør bag rattet.

- Men selvom systemerne virker godt og er med til at mindske antallet af ulykker, er den bedste sikkerhed fortsat en opmærksom bilist bag rattet, siger Søren W. Rasmussen.

EU arbejder på, at automatisk nødbremse skal være et krav i nye biler fra 2022.

