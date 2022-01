- Der er brodne kar

Ikke alle bilimportører af brugte biler betaler den afgift, som de burde, lød det for nyligt fra Motorstyrelsen, efter styrelsen har gennemført en række kontroller.

Hos Dansk Bilforhandler Union (DBFU) glæder de sig over, at Motorstyrelsen derfor vil øge kontrollen for at komme snyderiet til livs.

Men DBFU-direktør, Jørgen Bomberg, mener dog ikke, at øget kontrol alene kan sikre korrekt værdifastsættelse og beregning af registreringsafgift.

I unionen efterlyser man, at værdifastsættelsen og afgiftsberegningen sker på baggrund af samme data.

- Selv blandt Motorstyrelsens sagsbehandlere ser vi jo desværre ofte meget forskellige resultater af værdifastsættelser på direkte sammenlignelige eller for den sags skyld et og samme køretøj, siger Jørgen Bomberg i en pressemeddelelse.

Direktøren understreger, at det ikke skal lyde som et angreb på Motorstyrelsens egen sagsbehandling.

- Fakta er jo, at der desværre er brodne kar, der bevidst snyder på vægten og spekulerer i at indbetale for lidt i registreringsafgift. Men som vi ofte har sagt, så har vi brug for et værktøj, der sikrer, at værdifastsættelse og beregning af registreringsafgiften sker ensartet hver gang, siger han.

Motorstyrelsens pristjek for de seneste tre år har vist, at der i gennemsnit er blevet betalt over 20.000 kr. for lidt i registreringsafgift, fordi køretøjerne var værdifastsat for lavt af selvanmeldere. Derfor havde de i gennemsnit betalt 21.400 kr. for lidt pr. køretøj i registreringsafgift.