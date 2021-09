Der er kommet væsentligt flere motorcykler på danske veje

Det bliver mere og mere populært at svinge benet hen over sædet på en motorcykel og tage en tur ud på de danske veje på den tohjulede, viser en ny opgørelse.

Der bliver nemlig indregistreret flere og flere motorcykler herhjemme. Et stigende antal danskere benytter således en motorcykel til at pendle til og fra arbejde eller til at køre en tur i landskabet. På otte år er antallet af indregistrerede motorcykler i Danmark steget fra 151.000 til 166.000 her i 2021. Det svarer til en stigning på 10 procent.

Det oplyser Motorstyrelsen, som har udarbejdet en opgørelse over antallet af registrerede motorcykler i Danmark, i en pressemeddelelse.

Populære mærker

Motorstyrelsen har samtidig kigget på, hvilke mærker der er mest populære blandt de danske mc'ere.

Det mest udbredte motorcykelmærke i Danmark er Honda med 35.600 eksemplarer, mens Yamaha og Suzuki følger på de næste pladser med henholdsvis 30.400 og 29.800 motorcykler.

De mest populære motorcykelmærker Disse motorcykelmærker kører der flest af på danske veje: 1. Honda - 35.600 stk. 2. Yamaha - 30.400 stk. 3. Suzuki - 29.800 stk. 4. BMW - 14.500 stk. 5. Harley Davidson - 13.500 stk. 6. Kawasaki - 12.900 stk. 7. Triumph - 4000 stk. 8. Nimbus - 3900 stk. 9. Ducati - 2900 stk. 10. Vespa - 2600 stk. Kilde: Motorstyrelsen

Flere ulykker

At der er kommet flere motorcykler på de danske veje, har også kunnet aflæses i ulykkestallene. Det er nemlig ikke helt ufarligt at køre på motorcykel.

I 2019 blev 27 motorcyklister ifølge Rådet for Sikker Trafik dræbt i Danmark, og det var det højeste antal i 10 år. I mere end 9 ud af 10 dødsulykker på motorcykel i 2019, var det en mand, der blev dræbt. Og i mere end 8 ud af 10 dødsulykker kørte motorcyklen for stærkt.

Soloulykker tegnede i 2019 sig for mere end 30 procent af motorcykelulykkerne med dræbte eller tilskadekomne, viser ulykkestal fra Vejdirektoratet.