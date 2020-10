Der er kun bygget ni: Kan blive din

Det siges, at man ikke for alvor kan påstå at have benzin i blodet, medmindre man har ejet en Alfa Romeo. Hvis det er sandt, er der nu gode muligheder for at eje en Alfa Romeo, som kun få andre har, og samtidig få bevist en gang for alle, at du bestemt har benzin i blodet.

Auktionshuset RM Sotheby's har nemlig inden længe en helt særlig Alfa Romeo under hammeren.

Der er tale om en Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato fra 2010, og den model blev kun bygget i ni eksemplarer af designfirmaet Zagato.

Modellen blev præsenteret i 2010 i anledning af 100-års jubilæet for gadebiler fra Alfa Romeo, og nu er bil nummer seks af de i alt ni til salg hos RM Sotheby's.

Hammerslagsprisen er vurderet til at ligge mellem 400.000 og 600.000 dollars, svarende til mellem cirka 2,5 og 3,8 millioner kroner.

Her ses den smukke Zagato-model i profil. Foto: RM Sotheby's

Den karakteristiske bagende skal nok vække opsigt, når du overhaler på E20. Foto: RM Sotheby's

Hjertet i TZ3'eren er en V10-motor fra Dodge på hele 8,4-liter. Foto: RM Sotheby's

Til at tøjle V10-motorens kræfter er en seks-trins manuel gearkasse. Foto: RM Sotheby's

Designet er tiltænkt som en hyldest til Tubolare Zagato (TZ)-modellerne fra 1960'erne. Foto: RM Sotheby's

Amerikansk Alfa

I udgangspunktet forbinder man Alfa Romeo med Italien, men lige præcis denne Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato kaldes den 'amerikanske Alfa Romeo,' hvilket skyldes, at den er baseret på arkitekturen fra en Dodge Viper, da den kom til verden under Fiat Group-Chrysler/Dodge-partnerskabet.

Karrosseriet er lavet fuldstændigt i kulfiber, og motoren er en gigantisk 8,4-liters V10-motor fra Viperen, som her i Alfaen yder 640 hk.

Dette eksemplar af den smukke Alfa Romeo har kun kørt 210 miles, svarende til 338 kilometer, siden den blev bygget i 2010. Bilen sælges 23. og 24 oktober hos RM Sotheby's.

