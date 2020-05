Der skal males: Nu sættes farten ned på Lillebæltsbroen

I dag er trafikanter vant til, at hastighedstavlerne på den nye Lillebæltsbro siger '110 km/t.'. Nu nedsættes hastigheden i vestgående retning dog ned til 80 km/t. fra slutningen af maj til og med oktober.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at broens stålkonstruktioner i 2020 og 2021 skal renoveres for at forlænge broens levetid.

Arbejdet, der i år vil foregå i den vestgående retning fra Fyn mod Jylland, går i gang i dag, mandag 25. maj.

- Vi skal afrense og male broens stålkonstruktioner fra belægningskanten ved autoværnet til brokassens yderkant. Det vil sige, at vi vil arbejde i broens yderside. Arbejdet er tilrettelagt, så vi i år vil arbejde i broens vestgående retning fra Fyn mod Jylland. Til næste år skal vi så over i den modsatte side og arbejde, siger Peter Holt, fagprojektleder i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

På grund af renoveringen er det nødvendigt at frakoble forsyningen til flere af broens installationer. Derfor vil broens projektører, nødtelefoner og vejrstation være midlertidigt ude af drift, mens arbejdet står på.

Arkivfoto: Jens Dresling

Vil genere mindst muligt

Hos Vejdirektoratet oplyser de, at arbejdet er planlagt, så det forstyrrer trafikken mindst muligt. Arbejdet er derfor planlagt, således at den tunge vognbane kun inddrages uden for morgenmyldretiden, og kun når det er nødvendigt for arbejdets udførelse.

- Ny Lillebæltsbro er en vigtig forbindelse mellem to landsdele, så vi har et stort fokus på at udføre arbejdet med færrest mulige gener for trafikken, siger Peter Holt.

- Derfor laver vi en mobil arbejdsplads, som kan lukkes ned og køres væk i myldretiden. Og vi har valgt at begrænse arbejdet til den ene side af broen i år og så den anden side i 2021, så det kun er trafikken i den ene retning, der bliver påvirket. I år vil trafikanterne fra Jylland mod Fyn således ikke opleve nogen ændringer eller begrænsninger, når de kører over broen, siger Peter Holt.

I forbindelse med renoveringsarbejdet kan den tunge vognbane i vestgående retning mod Jylland blive inddraget fra kl. 9 på hverdage og frem til kl. 6.30 den efterfølgende hverdag. Vognbanen kan i weekender inddrages både på lørdage og søndage.

4000 kvadratmeter stålkonstruktioner skal males, og det forventes, at malingen kan holde mellem 25 og 40 år.

