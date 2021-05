Derfor bliver denne bil 120.000 kr. billigere

Det danske afgiftssystem er indrettet, så plug-in hybridbiler får store fordele i forhold til biler, som udelukkende kører med forbrændingsmotorer, og det udnytter den spanske bilproducent Seat nu til at give store besparelser på SUV'en Tarraco.

Seat har nemlig lanceret en ny plug-in hybrid-udgave af Tarraco-modellen, og her er startprisen hele 120.000 kr. lavere end den hidtidige startpris på Tarraco-modellen.

Det skriver Bil Magasinet.

Prisen for en Seat Tarraco som plug-in hybrid starter fremover ved 374.990 kr., og til prisen får man en hybridbil med en drivline, der samlet yder 245 hk.

Udgangspunktet er en 1,4-liters benzinmotor med 150 hk, som i kombination med en 115 hk elmotor giver den samlede ydelse.

Grunden til, at man så ikke får 265 hk er, at elmotoren og benzinmotoren ikke kan yde maksimalt på samme tid, hvorfor ydelsen altså lander på 245 hk. Momentet er på 400 Nm, og det er nok til at sende Tarraco fra 0-100 km/t på 7,5 sekunder i samspil med en seks-trins automatgearkasse.

Ikke syv sæder

Hvor den almindelige Tarraco kan fås med syv sæder, så der er plads til alle i storfamilien, gør det sig ikke gældende i plug-in hybrid-versionen. Her er der nemlig kun mulighed for fem sæder, så det vil sige, at vil du have en Tarraco med syv sæder, skal du over i versioner, som udelukkende drives af forbrændingsmotorer.

Den billigste version med syv sæder koster fra 439.990 kr.