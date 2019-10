Derfor er danskerne skeptiske over for elbiler

Er elbilen en attraktiv vare? Ikke for alvor, viser en ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen (IDA) der har spurgt 2000 borgere om, hvorvidt de ville købe en elbil, hvis de stod for at skulle anskaffe en bil.

Her svarer kun én ud af 10, at de helt sikkert ville anskaffe sig en elbil.

I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt til grundene til, hvorfor de eventuelt ikke vil købe en elbil.

69 procent af de adspurgte er enige eller meget enige i, at elbiler er for dyre. 56 procent er enige eller meget enige i, at elbiler ikke kan køre langt nok på en opladning. 56 procent er desuden enige eller meget enige i, at der er for langt mellem ladestandere.



Se også: Bilgigant viser ny brintbil: Udleder kun rent vand

Men omstilling af den danske transportsektor er nødvendig for at reducere vores klimabelastning, og her skal elbilerne være en del af løsningen, mener IDA.

- Det er glædeligt, at regeringen vil forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030. Det lover godt for regeringens kommende klimalov, at den sætter ambitiøse mål for, hvordan vi går et fossilfrit samfund i møde. For ingen er tjent med, at den danske bilpark bliver et trillende museum for gammeldags motorteknologi, som hverken tager hensyn til miljø eller befolkningens sundhed, siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for IDA, i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Danskere og elbiler Hvor enig eller uenig er du i nedenstående, når det kommer til køb af en elbil? Andel der svarer 'meget enig' eller 'enig': - 'De er for dyre' - 69 procent - 'Der er for langt mellem ladestanderne' - 56 procent - 'De kan ikke køre langt nok på en opladning' - 56 procent - 'De passer ikke til mit kørselsbehov' - 28 procent - 'De giver ikke samme køreglæde som en benzin- eller dieselbil' - 10 procent Kilde: Ingeniørforeningen IDA undersøgelse blandt 2.000 borgere

I dag udgør elbiler under 0,5 procent af den samlede bilpark, og skal den andel hæves, skal både bilbranchen og borgerne have klare pejlemærker, mener IDA.

Intet gennembrud

Som Ekstra Bladet for nyligt fortalte, så ser det ud til, at priserne på flere af de mest populære elbiler herhjemme stiger efter nytår.

Årsagen til prisstigningerne er, at afgifterne på elbiler fra årsskiftet stiger fra 20 til 40 procent. Stigningen rammer elbiler, som koster over 400.000 kroner, da en stigning af bundfradraget også næste år vil betyde, at elbiler under 400.000 kroner reelt vil være afgiftsfritaget.

Konkret vil afgiftsstigningen ramme mindst fire ud af ti af alle solgte elbiler i de første ni måneder i 2019. Eksempelvis vil en Tesla Model 3 Performance fra årsskiftet stige med 18.142 kroner, mens købere af Tesla Model 3 i Long Range Dual Motor-udgave skal betale 4524 kroner mere. En Tesla Model X Long Range stiger med hele 104.222 kroner.



Se også: Salg af elbiler stiger med 321 procent



Dog tyder årets salgstal for biler indtil videre på, at det går fremad med salget af elbiler. Således er der solgt 2986 flere elbiler fra 1. januar til 1. oktober i år sammenlignet med samme periode sidste år. I 2018 blev der kun solgt 930 i perioden.