Derfor er denne brugte Fiat 500 vurderet til en kvart million

Umiddelbart kan det lyde helt skævt, at en Fiat 500 fra 2010 med en lille 1,2-liters motor skal koste op mod 300.000 kroner.

Og det ville det da nok også være, hvis ikke der var tale om en særlig Fiat 500 i en såkaldt Jolly Conversion.

For denne Fiat 500 er langt fra ordinær. Det er en moderne fortolkning af den berømte Fiat 500 Jolly, som første gang så verdens lys i 1957.

I en Jolly-udgave har en Fiat 500 hverken døre eller almindeligt tag, og stolene er flettede. Det gør sig også gældende i denne moderne udgave, hvor man får et minimalistisk stoftag og døre, som udgøres af reb.

Den specielle Fiat 500 er sat til salg hos auktionshuset RM Sotheby's, der har vurderet den moderne Jolly til en pris på mellem 30.000 og 40.000 euro, svarende til mellem 223.000 og 297.000 kroner - vel at mærke uden danske afgifter. Hvis den da overhovedet kan godkendes i Danmark.

Hvordan den specielle Fiat 500 ville klare sig i en crashtest melder historien ikke noget om. Bagfra minder den lidt om en picnic-kurv. Interiøret er blevet plastret til med træ. Her er retrolook for alle pengene. Her er det svært at smække med bildøren.

Under motorhjelmen finder man Fiats velkendte 1,2-liters fire-cylindrede motor, som arbejder sammen med en fem-trins manuel gearkasse.

Med andre ord skal man altså ikke investere i denne Fiat 500 Jolly for dens kræfter.

Hvis du har brug for at sætte prisen på den særlige Fiat 500 i perspektiv, kan vi oplyse, at den dyreste Fiat 500 fra årgang 2010, som i skrivende stund er til salg på Bilbasen, står til en pris på 74.900 kroner, mens den billigste koster 29.900 kroner.

Nu må tiden vise, om der er nogle, der har tænkt sig at betale de mange penge for den lille sommerbil.