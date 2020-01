Derfor er denne brugte Ford fordoblet i pris på få år

For få år siden kunne man købe en spritny Ford GT for 450.000 dollars. Nu sælges de brugt for over 1 million dollars

Normalt vil en tre år gammel bil være faldet i værdi i forhold til nyprisen. Men den hovedregel gælder ikke alle bilmodeller.

For nyligt er der på forskellige auktioner blevet solgt tre Ford GT-superbiler til en gennemsnitlig pris på 1,2 millioner dollars, svarende til cirka 8 millioner kroner.

Det er over dobbelt så meget de 450.000 dollars, svarende til 3 millioner kroner, som bilerne kostede, da de blev solgt som nye tilbage fra 2017.

Der er flere årsager til, at modellen stiger så meget i pris, som den gør.

Først og fremmest er det en imponerende bil, både i forhold til udseende og præstationer. Motoren er en 3,5 liters biturbomotor med 647 hk, og modellen har Le Mans-DNA, dramatiske udseende og et godt navn som sine trumfkort.

Derudover er det en sjælden bil. Ford har annonceret, at de vil bygge 1350 eksemplarer af Ford GT, men indtil videre er der ifølge CNN kun blevet leveret 600 biler.

Ford valgte kunderne

En anden og stor grund til, at bilerne er steget så meget i pris på brugtmarkedet, er den måde, man kan købe bilerne på.

Man kunne nemlig ikke bare få lov at købe en Ford GT, uanset hvor mange penge man måtte have.

Ford har selv bestemt, hvem kunderne var og er. Derfor skulle man, da bilen blev introduceret, ansøge om at få lov at købe en GT.

Tidligere ejerskab af specielle Ford-biler og mange følgere på sociale medier var en god forudsætning for at komme i betragtning. Ford gik også specifikt efter potentielle kunder, som faktisk havde planer om at bruge bilen - ikke blot nogle som ville placere bilen i en garage og kun sjældent bruge den.

Købere skulle også skrive under på, at de ikke ville sælge deres bil videre inden for to år, efter de havde fået den.

Mecum Auctions solgte i 2018 en Ford GT for 1,8 millioner dollars på auktion, hvorefter Ford sagsøgte Mecum for at videresælge bilen for tidligt. De to firmaer indgik herefter et forlig, og Ford har også ifølge CNN sagsøgt andre af samme årsag.

Disse grunde gør altså, at man i dag skal betale langt mere for en brugt Ford GT, end man i 2017 skulle betale for en spritny.

