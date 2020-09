Derfor er denne Fiat vurderet til 14 millioner kroner

Normalt forbinder man ikke italienske Fiat med millionpriser og sjældne biler, men ikke desto mindre findes de - Fiat-modellerne, som er noget helt særligt.

Og denne, som du ser på billederne i artiklen, er af denne slags.

Den blev bygget i 1953 i en tid, hvor Fiat ellers mest byggede biler til masserne, og dens første ejer var General Motors-designeren Henry S. Lauve, som blandt andet stod bag den første Chevrolet Corvette-prototype.

Der er tale om en Fiat 8V Ghia Supersonic, og der blev kun lavet i alt 15 eksemplarer af denne bil med Supersonic-designet.

Nu kan den blive din, for den er til salg hos auktionshuset RM Sotheby's, der tilbyder den karakteristiske klassiker til en forventet hammerslagspris på mellem 1,75 og 2,2 millioner dollars, svarende til mellem cirka 11,1 og 14 millioner danske kroner.

Designet vækkede opsigt i 1953, hvor Fiat ellers ikke byggede denne slags biler. Foto: RM Sotheby's

Oprindeligt var interiøret blåt, men nu ser det sådan ud efter en restaurering. Foto: RM Sotheby's

V8-motoren var en meget avanceret sag i forhold til sin tid, og Henry Lauve fik den faktisk skiftet ud. Foto: RM Sotheby's

Et chok

I tiden efter Anden Verdenskrig var Fiat mest kendt for mærkets masseproducerede biler, som f.eks. den lille Topolino. Derfor kom det også som et chok for hele bilverdenen, da Fiat pludselig introducerede en kraftfuld sportsvogn med en avanceret aluminium V8-motor med overliggende knastaksel, Siata-chassis og uafhængigt hjulophæng, som kunne og blev kørt i racerløb af private ejere verden over.

Præcis denne bil blev købt af Henry Lauve, som på den tid var designer for General Motors. Han så bilen udstillet på Paris Motor Show i 1953 og blev forelsket i designet på Fiat'en. Derfor bestilte han ét eksemplar med det samme, som blev leveret i hvid med blåt interiør. Siden er den blevet omlakeret, og står ifølge RM Sotheby's i en helt unik stand.

Bilen sælges på auktion 23. og 24. oktober.

