Derfor har 22.000 bilister fået klip i kørekortet

Siden årsskiftet har tusindvis af trafikanter fået et klip i kørekortet for én bestemt forseelse

Særdeles mange danske trafikanter har fået et klip i deres kørekort i løbet af 2020, fordi de har brugt deres mobil på ulovlig vis bag rattet.

I en længere periode har det resulteret i et klip i kørekortet, hvis man bag rattet har valgt at benytte sig af en håndholdt mobil. Allerede fra 1. januar 2019 burde det have givet klip i kørekortet at benytte håndholdt mobil, men fordi politiets it-systemer først skulle udvikles til de nye regler, slap man indtil 10. september samme år med en bøde på 1500 kr. Først her var politiets it-systemer nemlig klar.

Nu viser tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, som DR Nyheder har fået fat i, at 22.000 bilister siden årsskiftet har fået et klip i kørekortet for brug af håndholdt mobiltelefon bag rattet.

- Jeg synes, at det er et ganske højt tal, og det fortæller mig også, at det er noget, politiet holder rigtig godt øje med, siger Pernille Ehlers, chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, til DR.

Så mange gør det

I Danmark er det ikke ulovligt at trykke på en mobiltelefon eller en GPS, så længe enheden er fastspændt under kørsel.

Men mange vælger at benytte sig af håndholdte mobiltelefoner under kørsel, og det er ulovligt.

I 2019 fik 24.541 en bøde for at tale i håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken. I 2018 var tallet 22.443, og i 2017 var det 19.961.

Hvis man gør brug af en håndholdt mobil, mens man kører, koster det foruden et klip i kørekortet en bøde på 1500 kroner.

Derudover skal man betale 500 kroner til Offerfonden, hvis man benytter håndholdt mobiltelefon, gps, tablets, computere med videre under kørslen.

