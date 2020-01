Derfor har danske bilister problemer 2. januar

Når røgen fra årets nytårsraketter har lagt sig, og de værste tømmermænd fra nytårsfesten er drevet over, så har Falcks afdeling for vejhjælp en af årets travleste dage.

For faktisk er julen ikke den travleste tid for Falck. Det er derimod første hverdag efter nytår, som i 2020 falder fredag 2. januar. Sidste år oplevede Falck en stigning i aktivitet på 50 procent i forhold til en normal dag på første hverdag efter nytår.

Det oplyser Falck i en pressemeddelelse.

Det er især starthjælp og bugseringer, Falck har travlt med, og travlheden overgås kun på dage med sne og kraftig frost. De dage giver rigtig meget ekstra aktivitet hos Falck.

Populære danskerbiler bliver slagtet i sikkerhedstest: - En skandale

Men selv uden sne og frost kræver første hverdag efter nytår altså mange ressourcer hos Falck.

- Folk bliver som regel overraskede, når jeg fortæller, hvor vanvittig travlt, det normalt er lige efter nytår. Det er jo ikke, fordi der er flere biler på vejene end normalt, siger Gert Elgaard Larsen, der er driftschef hos Falck, i pressemeddelelsen.

Bilerne er ikke blevet brugt

Travlheden hos Falck handler derimod om, at rigtig mange biler ikke bliver brugt hen over julen og mellem jul og nytår. Mange familier har to biler, men har måske kun brugt den ene i løbet af ferien. Derudover er der mange erhvervsbiler, der har ikke har været i brug og derfor har svært ved at starte.

Der er desværre ikke noget, man selv kan gøre, hvis bilen først nægter at starte. Men man kan forsøge at komme problemet i forkøbet.

- Mit bedste råd er, at man prøver at holde bilen i gang hen over julen. Tag ud og kør en tur en dag eller to, før du faktisk skal bruge bilen, så du ikke bliver overrasket, når du står der om morgenen og er på vej på arbejde, siger Gert Elgaard Larsen.

Som vejrprognoserne ser ud nu, ser det heldigvis ikke ud, som om der bliver problemer med sne og kraftig frost.

- Hvis vejret driller, så bliver der endnu mere travlt, så jeg håber, det nye år starter med mildt vejr. Men vi holder naturligvis øje med vejrudsigterne for at se, om prognoserne skulle ændre sig, siger Gert Elgaard Larsen.

Se også: Giver millioner i statskassen: Politiet klipper pladerne på tusindvis af biler