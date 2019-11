Derfor har danske myndigheder investeret i en rød container

Når der kommer flere elbiler på de danske veje, stiller det øgede krav til beredskabsmyndigheders arsenal af udstyr.

Hos Beredskab Øst har de investeret i en stor rød container, som faktisk er Nordens første brandslukningscontainer til elbiler.

Det oplyser Beredskab Øst i en pressemeddelelse.

Brande i elbiler, hvor batteriet er antændt, er nemlig mere udfordrende end almindelige bilbrande. For eksempel er der risiko for genantændelse af batteriet i op til 15 timer, efter at branden er slukket, ligesom antændelse af et batteri potentielt kan udvikle hydrogenflourid, som ifølge Beredskab Øst er 'meget giftigt'.

Tag den, Tesla: Her er verdens vildeste elbil

- Indsættelsen af den nye specielle container sker med baggrund i det forventede fremtidige salg af el-biler, som i 2050 anslås til at udgøre en tredjedel af det samlede bilsalg i verden, skriver Beredskab Øst i pressemeddelelsen om årsagen til den nye investering.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Elbilerne skal trækkes ind i eller sænkes ned i containeren for at blive slukket. Foto: Beredskab Øst

Kan spare vand

En af de store udfordringer ved at skulle slukke en brand i elbil, hvor batteriet er antændt, er, at det kræver meget vand. Faktisk skal der ifølge FDM bruges godt 10.000 liter vand til slukning af en elbil med antændt batteri. Til sammenligning skal der til slukning af brand i en al­mindelig bil bruges cirka 500 liter vand.

Den nye brandslukningscon­tainer kan fyldes med vand, hvorefter elbilen med det brænden­de batteri kan trækkes ind i eller sænkes ned i containeren.

- Dermed undgår vi risikoen for genantændelse, og samtidig bruger vi mindre vand og færre mandetimer til at køle og sluk­ke. Desuden kan vi hurtigt fjerne bilen fra f.eks. motorvejen, og vi kan flytte forureningen hen, hvor den ikke generer, siger Nikolaj Lund Marquart, be­redskabsinspektør hos Beredskab Øst og en af idémagerne bag con­taineren, til FDM.

Han understreger over for FDM, at de episoder, der allerede har været med brand i elbiler, ikke skyldes, at elbilerne selvantænder, men i stedet at der er tale om ildspåsættelser. Stati­stisk er elbiler faktisk sikrere end al­mindelige biler, oplyser han.

Se også: Danskerne ved for lidt: Nu skal myter om elbiler punkteres