Derfor har tusindvis af danskere fået klip i kørekortet

Siden januar 2019 har det været muligt for borgere at kontakte politiet for at bestille færdselskontroller til strækninger, hvor borgerne mener, at der bliver kørt for stærkt.

Og målt ud fra udstedte klip i kørekort efter færdselskontroller, der er bestilt af borgere, har ordningen været en stor succes. Det viser et dataudtræk fra Rigspolitiet, som Gjensidige Forsikring har fået udleveret.

Det oplyser Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

Hvor der på landsplan i 2018 blev udstedt 5440 klip i kørekort efter færdselskontroller foranlediget af borgere, steg det tal med 75 procent til 9614 i 2019, hvor ordningen blev gjort permanent og det blev muligt at bestille en færdselskontrol på internettet.

Højner trafiksikkerheden

I Danmark får du et klip i kørekortet, hvis du kører over 30 procent hurtigere, end det er tilladt.

Kører du mere end 30 procent for stærkt på en motorvej, hvor du må køre 130 km/t, får du kørekortet frakendt betinget. Kører du mere end 60 procent for stærkt, eller 160 km/t eller derover i personbil, varebil eller på motorcykel, får du frakendt kørekortet betinget.

Hos Gjensidige Forsikring kalder man tilliden og samarbejdet mellem borgere og politiet 'altafgørende for at højne trafiksikkerheden.'

- Her kan vi se, at begge dele fungerer rigtig godt. Borgerne henvender sig, fordi de ved, politiet reagerer, og politiet får glæde af oplysninger om farlige strækninger, de måske ellers ikke ville have haft, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

I årets første otte måneder blev der udstedt 6068 klip i kørekort efter færdselskontroller foranlediget af borgerhenvendelser.

