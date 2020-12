Derfor kan danske bilister komme i problemer 4. januar

Skal du køre i bil på arbejde 4. januar i det nye år, skal du måske overveje at komme afsted i god tid.

Mandag 4. januar er nemlig for mange afslutningen på juleferien og dermed en tilbagevenden til hverdagen.

Hos Falck forbereder man sig på, at dagen bliver årets travleste for vejhjælp.

De seneste år har Falck på den første hverdag efter nytår nemlig oplevet en stigning i aktivitet på 50 procent i forhold til en normal dag.

Det oplyser Falck i en pressemeddelelse.

- Der er rigtig mange køretøjer, der har stået stille hen over jul og nytår, og i år er det ekstra lang tid, fordi hverdagen først går i gang igen den 4. januar. Men køretøjer kan ikke tåle at stå stille så længe, og fordi der er så meget elektronik i biler i dag, bruger de strøm, selvom de står stille. Derfor er der mange biler, der ikke vil starte, når de har stået stille længe, siger Gert Elgaard Larsen, der er driftschef i Falck, i pressemeddelelsen.

Det skal du gøre

Er du en af dem, der skal tilbage på arbejde 4. januar, og skal du køre i bil, har Falck et godt råd klar.

- Der er desværre ikke meget at gøre, hvis bilen nægter at starte. Og derfor er mit bedste råd, at du prøvekører bilen en dag eller to, før du egentlig skal bruge den, siger Gert Elgaard Larsen.

- Hvis bilen så ikke vil starte, så har du mulighed for at få det fikset og finde andre løsninger, uden at du er helt i panik og tidsproblemer, siger han.

Det gælder også dem, der har to biler, og hvor den ene måske har stået stille hele juleferien - ligesom mange erhvervsbiler ikke har været i brug og derfor kan have svært ved at starte.

