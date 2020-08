Derfor kan du riskere at blive snydt af din elbil

Bilers kørecomputere, som blandt andet fortæller om det aktuelle forbrug af brændstof, er gennemsnitligt mere optimistiske i elbiler sammenlignet med kørecomputerne i benzin- og dieselbiler.

Det viser en undersøgelse, som den tyske bilorganisation ADAC har foretaget. Det skriver FDM.

I undersøgelsen har ADAC målt på en lang række af bilers forbrug og sammenholdt bilernes reelle forbrug med det, som kørecomputerne angiver som forbruget.

Konklusionen i undersøgelsen er, at biler, som kører på benzin eller diesel, har forholdsvis konservative kørecomputere, der viser et forbrug meget tæt på det reelle forbrug og faktisk af og til et højere forbrug, end hvad bilerne reelt bruger.

Helt anderledes ser det ud hos de 15 elbiler, som ADAC har haft med i undersøgelsen.

Over en bred kam viser elbilernes kørecomputere et noget lavere aktuelt forbrug af strøm, end hvad bilerne faktisk bruger.

I visse tilfælde er bilernes kørecomputere 25 procent mere optimistiske omkring forbruget i forhold til bilens reelle forbrug. Selvom ADAC medregner elbilernes ladetab, ser det ud til, at kørecomputerne i elbiler er lige lovlig optimistiske omkring bilernes forbrug.

Disse elbiler snyder dig

Mest optimistisk er kørecomputeren i Tesla Model 3 Long Range, som angiver et 25 procent lavere aktuelt forbrug end det, som ADAC reelt måler bilen til. Den mest reelle elbil i forhold til at vise korrekte forbrug er Kia e-Niro, hvis kørecomputere angiver et aktuelt forbrug, der er ni procent lavere end elbilens reelle målte forbrug.

I testen kører bilerne en opmålt rute med blandet kørsel, og når ruten så er kørt, fyldes bilerne igen med enten benzin, diesel eller strøm, så ADAC kan se, hvor meget der er blevet brugt.

For elbilernes vedkommende lades bilerne op igen ved samme temperatur, og tabet i bilens lader indregnes. Herefter sammenholdes resultatet med bilernes angivne forbrug, og dermed har man forskellen.

FDM understreger, at fejlvisningerne ikke påvirker bilernes angivne rækkevidde.

Herunder kan du se, hvor store afvigelser elbilerne har.

Så meget afviger elbiler Her kan du se, hvor stor procentvis forskel der er på de 15 elbiler, som er med i ADACs test. - Tesla Model 3 Long Range - 25 procent - Seat Mii Electric - 21 procent - Renault ZOE ZE50 R135 - 19 procent - Renault ZOE ZE50 R110 - 18,5 procent - Tesla Model 3 Standard Range Plus - 18 procent - Nissan Leaf e+ (62 kWh) - 17,5 procent - Jaguar i-Pace (2018) - 17,5 procent - Mercedes EQC 400 4Matic - 16 procent - VW e-up! (2018) - 16 procent - Mini Cooper SE - 15,5 procent - Audi e-tron 55 quattro - 14 procent - Hyundai IONIQ Elektro (2020) - 12,5 procent - Kia e-Soul (64 kWh) - 12 procent - BMW i3 120 Ah - 12 procent - Kia e-Niro (64 kWh) - 10 procent Kilde: ADAC Ecotest, 2020

