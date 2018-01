Derfor skal du bede værkstederne overholde reglerne

Det er til gavn for både dig og trafiksikkerheden, men du skal stille krav til værkstedet, så reglerne følges.

Sådan lyder meldingen fra Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækbranchen Danmark, efter der er kommet nye regler, når dæk skal repareres.

Faktisk er det sådan, at en umiddelbar uskyldig punktering kan være farlig for dig og dine passagerer, hvis den ikke repareres korrekt.

- Det er med stor glæde og tilfredshed, at vi i Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækbranchen Danmark hilser de nye regler velkomne, Volker Nitz, branchedirektør, i en pressemeddelelse. Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside offentliggjort en ny vejledning om syn af køretøjer, som især på dækområdet har fået en kraftig og tiltrængt overhaling.

- Vi har i meget lang tid efterspurgt mere detaljerede regler på dækområdet, da netop dækket efter vores overbevisning er køretøjets vigtigste sikkerhedskomponent, siger Volker Nitz.

- Og såvel dækket som andre sikkerhedskomponenter skal repareres fagmæssigt korrekt og ikke, som hver enkelt finder bedst, siger han.

Han langer især ud efter metoden med anvendelse af propper til permanent reparation, som stadig florerer i stor stil.

Metoden er nu blevet forbudt, og det glæder Volker Nitz, der kun mener, at det bør bruges på langsomt kørende køretøjer - ikke på person- og varebiler.

- Dette er heldigvis nu med den nye vejledning blevet forbudt. Og det var på høje tid, for vi kan konstatere, at denne form for forkert tætning også er begyndt at blive anvendt som en let løsning til lastbiler og busser, siger han.

Stil krav til dit værksted

Hos Dækbranchen Danmark opfordrer man bilejere til at stille krav til værkstederne.

Ifølge organisationen foretages der for mange tætninger af dæk, hvor værkstedet skyder en prop i dækket ude, som gør, at dækket er tæt, men langt fra sikkert - og heller ikke repareret.

Faren kan være, at dækket har fået en indvendig skade, som man kun kan se, hvis dækket tages af fælgen og kontrolleres visuelt indvendigt fra. Ved indvendig skade er der risiko for, at dækket efterfølgende kan eksplodere under kørsel.

- Stil derfor krav til dit værksted - bed dem om at tage dækket helt af for kontrol og reparation, få information om, hvad årsagen til skaden var - og hvordan den blev udbedret. En korrekt udbedring kræver nemlig, at der foretages en reparation med en lap, som vulkaniseres på plads indvendigt i dækket, skriver Dækbranchen Danmark i pressemeddelelsen.

