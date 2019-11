Derfor skal du ikke bremse for en kat

Ingen bilister ønsker naturligvis at køre et dyr ned, men i nogle tilfælde er det faktisk mest hensigtsmæssigt at undlade at træde på bremsen

Du kommer kørende på en landevej med 80 km/t. Du har en bil liggende bagved, og pludselig løber en kat ud foran din bil. Bremser du?

Det er svært at sige, hvordan man vil reagere i en sådan situation, men hvis du skal opføre dig mest sikkert, er svaret, at det er størrelsen, det kommer an på, når det handler om biler og dyr i trafikken. Tommelfingerreglen siger, at du kan forsøge at undgå påkørsel af dyr på størrelse med en hund og opefter, mens mindre dyr altså bør køres over, hvis der ikke er andre muligheder.

Det skriver OK i en pressemeddelelse.

Selvom det kan virke kynisk, at mindre dyr må lade livet, mens større dyr har bedre muligheder i trafikken, så hænger det sammen med, at hensynet til risikoen for større ulykker vejer tungest i forsikringssager, ligesom man også skal tage vejtypen i betragtning.

Der er med andre ord stor forskel på omfanget ved påkørsler i bymæssig bebyggelse og på motorveje, ligesom hensynet til især de bagvedliggende trafikanter spiller ind.

- Man kører ikke dyr ned, hvis det kan undgås, men bremser man for at undgå en påkørsel at et mindre dyr med risiko for, en bagvedkørende kører op i en, vil man typisk få en del eller hele skylden. Mens man ved at bremse for et større dyr i samme situation ikke vil blive pålagt skyld. Skyldspørgsmål bliver vurderet ud fra gængs praksis, men i sidste ende bliver der tale om en individuel vurdering, siger Ole Vidstrup, konsulent i Forsikringsoplysningen, i pressemeddelelsen.

Han påpeger, at bilens kaskoforsikring altid betaler skaderne på den skadede bil efter påkørsel af et dyr, uanset hvilket dyr det drejer sig om.

Bilister hæfter

En påkørsel af f.eks. et rådyr kan give ganske store skader på en bil, og det er bilisterne, som står med regningen efter påkørslen.

- Hvis der er kaskoforsikring på bilen, dækker den skaderne, men da rådyret ikke har forsikring, hæfter man som bilist selv for selvrisikoen. Der er også en risiko for, at man selv kan komme til skade, så derfor er det vigtigt at have ulykkesforsikring i sådan en situation, siger Eva Grann, produktchef for forsikringer hos energiselskabet OK, i pressemeddelelsen.

- Tænk også på, at en undvigemanøvre kan være farlig, både for dig og dine medtrafikanter. Det bedste, man kan gøre er derfor som trafikant at forsøge at forudse, hvornår der er øget risiko for at påkøre et dyr, siger Eva Grann.

