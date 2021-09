Desperate briter forsøger at købe elbiler

Den britiske brændstofkrise har ført til et massivt boom i interessen for elbiler

Panikken breder sig i Storbritannien, hvor mangel på chauffører betyder, at der ikke er lastbiler nok til at køre brændstof ud til landets tankstationer.

Onsdag morgen var der lange køer til tankstationer på tværs af London, og nu har regeringen sat 150 soldater fra den britiske hær til at hjælpe, skriver Reuters.

På dr.dk beretter danskere bosiddende i Storbritannien om panikagtig stemning og alvorlige problemer med at komme på arbejde.

Men der er også dem, der nyder godt af den britiske brændstofkrise. Den har nemlig ført til en massiv efterspørgsel på elbiler.

Det skriver Automotive News Europe.

Kæmpe stigninger

Auto Trader, som er en online platform for køb og salg af biler, rapporterer om nær ved en fordobling i antallet af henvendelser om elbiler fra august til september.

Og en analyse af carguide.co.uk viser, at antallet af Google-søgninger på elbiler steg med hele 1600 procent sidste fredag, da manglen på brændstof for alvor satte ind.

- Stigningen antyder, at folk ikke bare flirter med tanken om at købe elbil, men at mange faktisk har tænkt sig at gøre alvor af det, siger Ian Plummer, der er kommerciel direktør i Auto Trader, til Automotive News Europe.

Også antallet af annoncevisninger for både brugte og nye elbiler er steget markant. Der er især stor interesse for Hyundai Ioniq 5 og Ford Mustang Mach-E.