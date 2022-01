- Det bliver elbilernes år

I fjor var der fuld fart på salget af biler, som kan lades op via et stik. I alt blev det til 65.000 nye opladelige biler, og heraf udgjorde de fuld-elektriske biler 24.917 stk., mens de resterende 40.464 stk. var plug-in hybrider.

Selvom mere end hver tiende nye bil var elbil i 2021, blev der solgt klart flere plug-in hybrider.

Hos Dansk Industri (DI) tror de imidlertid på, at 2022 bliver året, hvor salget af nye elbiler vil overstige salget af plug-in hybriderne.

Det oplyser DI i en pressemeddelelse.

- I de kommende år bliver forskellen i afgiftsrabatten på pluginhybridbiler og elbiler større, og det vil gøre elbiler relativt mere attraktive i forhold til resten af markedet. Jeg forventer, at 2022 bliver elbilernes år i Danmark og året, hvor salget af elbiler overhaler salget af plug-in hybridbiler, siger Thomas Møller Sørensen, der er branchedirektør for Bilbranchen, en del af DI.

Hos DI peger de på, at udbuddet af grønne biler og modeller er steget markant som konsekvens af EU’s krav til bilproducenterne om at nedbringe bilernes CO2-udledning, og at det sammen med de nuværende bilafgifter har resulteret i et højt salg.

- Overgangen til nye bilafgifter i 2020 har desuden løftet efterspørgslen. De nye bilafgifter prioriterer de grønne biler og udstikker kursen mange år frem. Det giver både forbrugere og bilimportører sikkerhed for at turde investere i de nye teknologier, siger Thomas Møller Sørensen..