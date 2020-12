- Det er begyndelsen på dieselbilens død

Fem ud af seks nye biler, som blev solgt i Norge i november måned i år, kan lades op med et stik - enten som 100 procent elektrisk bil eller som plug-in hybrid.

Alene i november blev der solgt 7035 nye elbiler i fjeldlandet, hvilket var tredje måned i træk, at elbiler udgjorde over 60 procent af det samlede bilsalg. Det er der ingen andre lande i verden, som har været i nærheden af.

Men udviklingen er ikke bekymringsfri, lyder det fra Norges Automobil-Forbund (NAF).

Det skriver mediet bil24.no.

Forbundet peger på, at det kan blive en reel udfordring at få ladet bilen op i Norge i fremtiden.

- Vi frygter for ladekapaciteten langs de norske veje. Tal fra Statistisk Sentralbyrå viser, at væksten i elbiler er højere end væksten i antal ladere langs vejene. Derfor efterlyser vi en national strategi for elbilladning, siger Nils Sødal, senior kommunikationsrådgiver i NAF, til mediet.

Mens elbilerne buldrer frem i Norge, tyder det mere og mere på, at dieselbilen stille og roligt er på vej en tur ud i det evige nødspor.

Engang var dieselbilen et meget populært valg blandt de norske bilister, men sådan er det ikke længere.

I november kom kun 678 nye dieselbiler på norske plader, hvilket ifølge NAF er den tredje måned i træk, hvor elbiler er blevet solgt i mere end 10 gange så mange eksemplarer som dieselbiler.

- Vi kommer til at have dieselbiler på norske veje i mange år fremover, men tilstrømningen af nye biler ved at tørre ud, siger Nils Sødal.

For tredje måned i træk lå salget af nye dieselbiler i november på under 800 eksemplarer.

- Det, vi ser nu, er begyndelsen på dieselbilens død i Norge. På nybilmarkedet er det biler på strøm, som gælder for bilkøberne, siger Nils Sødal.

